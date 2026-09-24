Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Equipe de Bortoleto confirma dupla para temporada de 2027 da F1

Assim como o brasileiro, Nico Hulkenberg seguirá na Audi no próximo ano

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 10:30
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg seguem com a Audi na Fórmula 1. Nesta quinta-feira (24), o chefe de equipe Mattia Binotto confirmou a permanência da dupla para a temporada de 2027. Dado como certo nos bastidores, o anúncio não ganhou uma grande divulgação nas redes sociais da equipe.

Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

Piloto da Haas ‘desiste’ de possível nova vaga do Brasil na F1

Fórmula 1
Há 2 horas
Hamilton e Verstappen

GP do Azerbaijão pode ter tirado título de Hamilton contra Verstappen na F1 2021

Fórmula 1
Há 17 horas
Charles Leclerc na garagem da Ferrari durante GP da Hungria na F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

De Baku para a história: como surgiu o famoso ‘Eu sou estúpido’ de Leclerc na F1

Fórmula 1
Há 18 horas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A declaração de Binotto aconteceu durante a entrevista coletiva do GP do Azerbaijão. De acordo com o engenheiro italiano, os dois pilotos ainda possuem contratos vigentes, por isso, uma mudança na dupla nunca chegou a ser discutida – apesar dos rumores envolvendo Carlos Sainz, atualmente na Williams.

continua após a publicidade

— Eu estou feliz com a dupla. Não temos discussões sobre o plano para a próxima temporada. Nossos pilotos estão sob contrato, então sabíamos que não haveria qualquer mudança. Além disso, estamos felizes com a velocidade deles, então nós nunca anunciamos de fato o que faríamos no ano que vem, porque não havia necessidade. Nossa dupla de pilotos está confirmada e estamos felizes com eles — disse Mattia Binotto.

A confirmação de Binotto coloca um ponto final nas especulações sobre a formação da Audi para 2027. O nome de Carlos Sainz chegou a aparecer ligado à equipe durante a movimentação do mercado, mas a possibilidade de uma troca na dupla nunca avançou a ponto de ameaçar os contratos de Bortoleto e Hulkenberg.

continua após a publicidade

A continuidade do brasileiro, aliás, não chega como uma surpresa. Em entrevista exclusiva ao Lance!, seu pai, Lincoln Oliveira, já havia revelado que o piloto possui um contrato multianual com a Audi. A equipe, portanto, apenas tornou pública uma situação que já era tratada como definida nos bastidores.

Hulkenberg também já havia dado sinais de que não pretendia deixar o time. O alemão chegou a ser envolvido nos rumores que colocavam Sainz como possível candidato à vaga, mas deixou claro que sua intenção era continuar na Audi. Agora, Binotto confirma que não houve qualquer mudança no planejamento da equipe.

continua após a publicidade

Com a dupla mantida, a Audi terá Bortoleto e Hulkenberg novamente lado a lado na F1 2027. Para o brasileiro, a permanência representa mais tempo para acompanhar a evolução do projeto da equipe, que ainda está construindo sua trajetória própria na Fórmula 1 após assumir a estrutura da Sauber.

Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)
Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Max Verstappen - Red Bull - Baku - Perez - Azerbaijão

Fórmula 1

Corrida da F1 no sábado? Entenda a nova data do GP do Azerbaijão

Há 31 minutos
Gabriel Bortoleto no treino livre do GP do Azerbaijão de F1, no Circuito de Baku (Foto: Joe Portlock / Getty Images / Sauber Media Hub)

Fórmula 1

Russell segue no topo da F1 no treino livre 2 do GP do Azerbaijão

Há 1 hora
Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

Fórmula 1

Piloto da Haas 'desiste' de possível nova vaga do Brasil na F1

Há 2 horas
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1

Russell supera Verstappen e lidera o treino livre 1 no GP do Azerbaijão na F1

Há 5 horas
O Circuito de Madrid, o Madring, receberá o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 em 2026

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Azerbaijão nesta quinta-feira (24)

Há 7 horas
Hamilton e Verstappen

Fórmula 1

GP do Azerbaijão pode ter tirado título de Hamilton contra Verstappen na F1 2021

Há 17 horas
Mais LANCE!
Charles Leclerc na garagem da Ferrari durante GP da Hungria na F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

De Baku para a história: como surgiu o famoso 'Eu sou estúpido' de Leclerc na F1

Com o dedo indicador direito estendido, Rafael Câmara posa para foto após vitória no Grande Prêmio da Bélgica da Fórmula 2

Rodada tripla inédita na F2 surge como trunfo para Rafa Câmara

Isack Hadjar em ação no GP da Hungria pela F1 2026

Red Bull confirma piloto que fará dupla com Verstappen na F1 2027

Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026

Gabriel Bortoleto revela desejo ousado na F1: 'O maior campeão'

O piloto brasileiro Rafael Câmara segura o troféu da vitória no GP da Bélgica de Fórmula 2

Rafa Câmara é favorito de dono da Haas para vaga na F1 em 2027, diz jornalista

Gabriel Bortoleto em coletiva de imprensa na véspera do GP da Inglaterra de F1

Bortoleto revela crescente medo em vida na F1: 'Cada ano que passa'

Verstappen e Hadjar durante o lançamento do novo carro da Red Bull

Isack Hadjar retorna à F1 no GP do Azerbaijão após lesão

Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

Binotto compara Bortoleto a Michael Schumacher na Fórmula 1

Max Verstappen durante a classificação do GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Alexander Nemenov / AFP)

Semana de corrida! GP do Azerbaijão não terá tradicional domingo de F1

Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026

Lewis Hamilton nega suposto pedido para substituições na Ferrari

Kimi Antonelli cumprimenta Max Verstappen em pódio no GP da Espanha pela F1 2026

Max Verstappen aconselha Kimi Antonelli em disputa por título na F1

Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Espanha pela F1 2026

Antonelli busca título da F1 em Interlagos com homenagem a Senna; entenda

Rafael Câmara é premiado por desempenho na Fórmula 3 (Divulgação)

Piloto da Mercedes aponta Rafael Câmara para a Haas em 2027