Equipe de Bortoleto confirma dupla para temporada de 2027 da F1

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg seguem com a Audi na Fórmula 1. Nesta quinta-feira (24), o chefe de equipe Mattia Binotto confirmou a permanência da dupla para a temporada de 2027. Dado como certo nos bastidores, o anúncio não ganhou uma grande divulgação nas redes sociais da equipe.

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A declaração de Binotto aconteceu durante a entrevista coletiva do GP do Azerbaijão. De acordo com o engenheiro italiano, os dois pilotos ainda possuem contratos vigentes, por isso, uma mudança na dupla nunca chegou a ser discutida – apesar dos rumores envolvendo Carlos Sainz, atualmente na Williams.

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— Eu estou feliz com a dupla. Não temos discussões sobre o plano para a próxima temporada. Nossos pilotos estão sob contrato, então sabíamos que não haveria qualquer mudança. Além disso, estamos felizes com a velocidade deles, então nós nunca anunciamos de fato o que faríamos no ano que vem, porque não havia necessidade. Nossa dupla de pilotos está confirmada e estamos felizes com eles — disse Mattia Binotto.

A confirmação de Binotto coloca um ponto final nas especulações sobre a formação da Audi para 2027. O nome de Carlos Sainz chegou a aparecer ligado à equipe durante a movimentação do mercado, mas a possibilidade de uma troca na dupla nunca avançou a ponto de ameaçar os contratos de Bortoleto e Hulkenberg.

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A continuidade do brasileiro, aliás, não chega como uma surpresa. Em entrevista exclusiva ao Lance!, seu pai, Lincoln Oliveira, já havia revelado que o piloto possui um contrato multianual com a Audi. A equipe, portanto, apenas tornou pública uma situação que já era tratada como definida nos bastidores.

Hulkenberg também já havia dado sinais de que não pretendia deixar o time. O alemão chegou a ser envolvido nos rumores que colocavam Sainz como possível candidato à vaga, mas deixou claro que sua intenção era continuar na Audi. Agora, Binotto confirma que não houve qualquer mudança no planejamento da equipe.

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Com a dupla mantida, a Audi terá Bortoleto e Hulkenberg novamente lado a lado na F1 2027. Para o brasileiro, a permanência representa mais tempo para acompanhar a evolução do projeto da equipe, que ainda está construindo sua trajetória própria na Fórmula 1 após assumir a estrutura da Sauber.