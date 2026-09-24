As atividades do Grande Prêmio do Azerbaijão começaram já nesta quinta-feira (24). E, não, não foram as esperadas coletivas com os pilotos. Pela primeira vez na temporada de 2026, a Fórmula 1 terá uma corrida no sábado, em vez do tradicional domingo de muita ação.

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A mudança não tem relação com o formato Sprint nem com uma decisão para alterar a programação da categoria. Desta vez, a F1 precisou adaptar todo o fim de semana por causa de uma data importante no calendário do Azerbaijão: o Dia da Memória, celebrado no domingo (27).

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Por que a corrida será no sábado?

O Dia da Memória é uma data nacional de luto no Azerbaijão e homenageia os militares e outras pessoas que morreram no conflito de Nagorno-Karabakh. Como a celebração acontece justamente no domingo, a organização do GP e autoridades locais solicitaram que a etapa fosse antecipada em um dia. A Fórmula 1 e a FIA aceitaram a mudança, levando toda a programação de Baku para frente.

Com isso, o que normalmente seria o dia de chegada dos pilotos ao circuito virou o início oficial da programação ainda na quarta-feira. Na quinta, os carros foram para a pista para os dois primeiros treinos livres, enquanto sexta-feira ficou reservada para o terceiro treino e a classificação.

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A corrida, então, acontece no sábado (26). A largada está marcada para as 8h, em horário de Brasília, em uma prova de 51 voltas pelo circuito de 6,003 quilômetros.

F1 já correu aos sábados?

Apesar de parecer uma novidade completamente fora do padrão, uma corrida de Fórmula 1 aos sábados não é inédita. O primeiro GP da história do Mundial, disputado em Silverstone, em 1950, aconteceu justamente em um sábado.

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Nas décadas seguintes, porém, o domingo se consolidou como o dia tradicional das corridas. O último GP realizado em um sábado antes da era moderna foi o da África do Sul, em 1985.

A tradição voltou a ser quebrada em 2023, quando Las Vegas entrou no calendário com uma prova disputada no sábado à noite. Vale destacar, porém, que, por conta do fuso horário, a disputa costuma acontecer no domingo em alguns países, como o Brasil.

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E como ficou a programação?

O Grande Prêmio do Azerbaijão chega com novidades também na Fórmula 2. Diferente do que todos estão acostumados, a categoria de base contará com três corridas durante o fim de semana. Assim, a chance de pontuar três vezes surge como um trunfo para o brasileiro Rafa Câmara na luta pelo título.

Mas, afinal, por que o fim de semana terá três corridas? Como a F2 será a única categoria de suporte da Fórmula 1 no GP do Azerbaijão, foi pensada uma maneira inédita de compor a programação da etapa. Por isso, haverá duas sessões de classificação, uma corrida Sprint e duas corridas principais.

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Quinta-feira, 24 de setembro

Treino livre - F2 - 3h

Treino livre 1 - F1 - 5h30

Classificação 1 - F2 - 7h

Classificação 2 - F2 - 7h30

Treino livre 2 - F1 - 9h

Sexta-feira, 25 de setembro

Corrida Sprint - F2 - 1h15

Treino livre 3 - F1 - 5h30

Corrida principal 1 - F2 - 7h15

Classificação - F1 - 9h

Sábado, 26 de setembro

Corrida principal 2 - F2 - 4h

Corrida - F1 - 8h