Piloto da Haas 'desiste' de possível nova vaga do Brasil na F1

A disputa por nova vaga do Brasil na Fórmula 1 em 2027 ganhou um novo capítulo antes mesmo do Grande Prêmio do Azerbaijão começar. Em meio aos rumores, Esteban Ocon, que atualmente defende a Haas, admitiu nesta quarta-feira (23) que está sem contrato para a próxima temporada. Apesar disso, garante que ainda procura uma alternativa para permanecer no grid.

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A declaração coloca o francês em uma situação diferente da apresentada nas primeiras semanas de especulação sobre a formação da Haas para o próximo ano. Ocon vinha evitando demonstrar preocupação com os rumores de saída, mas agora reconhece publicamente que seu futuro está indefinido.

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— No momento, definitivamente estou livre de contrato para o ano que vem — afirmou.

O cenário também interessa diretamente ao Brasil. A Haas ainda não definiu sua dupla para 2027 e Rafa Câmara aparece entre os nomes mais bem avaliados pela equipe. Leo Fornaroli é outro candidato à oportunidade, enquanto Ocon parece "correr por fora" em sua tentativa de encontrar uma maneira de continuar na categoria.

Ocon ainda negocia com a Haas

Apesar de reconhecer que está livre no mercado, Ocon não descartou a possibilidade de permanecer onde está. O francês confirmou que existem conversas em andamento, tanto com a Haas quanto com outras equipes que ainda possuem espaço para a próxima temporada.

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A situação, no entanto, não depende apenas das decisões do piloto. O piloto afirmou que alguns pontos das negociações estão fora de seu controle e que pretende continuar trabalhando para definir o próximo passo de sua carreira.

— Há algumas coisas em discussão que estão fora do meu controle e determinados assuntos que também fogem do meu controle. Então, vou continuar trabalhando e buscando até o fim do ano para ver como as coisas vão acontecer — explicou.

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Câmara pode ganhar espaço na disputa

A indefinição de Esteban Ocon mantém aberta uma das possibilidades mais importantes para o futuro de Rafa Câmara na Fórmula 1. O brasileiro ganhou força na disputa por uma das vagas da Haas e passou a ser apontado como um dos principais nomes para integrar o grid em 2027.

Fornaroli, porém, também está no páreo. A definição ainda não foi anunciada, e a equipe norte-americana possui apenas uma vaga disponível para a próxima temporada. Do outro lado da garagem, Oliver Bearman aparece tranquilo sobre seu futuro na categoria.

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