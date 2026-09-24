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AO VIVO: siga o treino livre 2 do GP do Azerbaijão pela F1 2026

Acompanhe volta a volta da segunda atividade em Baku

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 08:50
Atualizado há 0 minutos
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Gabriel Bortoleto no treino livre do GP do Azerbaijão de F1, no Circuito de Baku (Foto: Joe Portlock / Getty Images / Sauber Media Hub)
Gabriel Bortoleto no treino livre do GP do Azerbaijão de F1, no Circuito de Baku (Foto: Joe Portlock / Getty Images / Sauber Media Hub)

A Fórmula 1 segue com as atividades do GP do Azerbaijão 2026 nesta quinta-feira (24). A etapa é disputada no Circuito urbano de Baku e começou com o primeiro treino livre desta manhã. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Acompanhe o TL2

*EM ATUALIZAÇÃO

  1. Mal voltou, e Bearman saiu do traçado, alegando quebra no motor
  • Sessão reiniciada... Pilotos terão os últimos 30 minutos para ir à pista
  • Diferente da classificação e da corrida, o treino livre não tem cronômetro pausado durante bandeira vermelha
  • Sessão interrompida! Bandeira vermelha!
  • Na sequência, Arvid Lindblad bate com força na entrada do castelo
  1. Parada de Bortoleto acionou rápida bandeira amarela
  1. Apenas a dupla da McLaren e Colapinto marcaram tempo com pneus duros
  • Disputa fortíssima... Verstappen ultrapassa Russell na tabela
  1. Enquanto isso, Gabriel Bortoleto se destaca no Top 10
  1. Russell de volta à ponta!
  • Norris e Leclerc até ameaçaram tirar Verstappen do topo, mas ficaram pelo caminho
  • Atenção à McLaren! Oscar Piastri vai à disputa cheio de flow-vis no lado direito de seu carro
  • Max Verstappen supera o britânico da Mercedes
  • George Russell é o primeiro entre as principais potências da F1 a marcar tempo rápido e logo assume a liderança
  1. Assim como a maioria do pelotão, Gabriel Bortoleto vai para a pista
  1. Sessão mal começou, e Colapinto erra a curva 2 e vai para fora da pista
  1. Franco Colapinto é o primeiro a sair dos boxes, seguido por Valtteri Bottas

COMEÇOU!

  • Segundo treino livre do GP do Azerbaijão começa em 10 minutos
  • Relembre o GP da Espanha:

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E os horários dos treinos no GP do Azerbaijão?

QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 05h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Treino Livre 2 - 9h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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➡️ GP do Azerbaijão pode ter tirado título de Hamilton contra Verstappen na F1 2021

A mudança acontece por causa de uma data nacional do Azerbaijão, celebrada no domingo (27), e fez a FIA antecipar a programação do fim de semana. Com isso, a ação começa já na quinta-feira (24), enquanto a classificação será realizada na sexta-feira (25).

Kimi Antonelli chega ao Azerbaijão como líder isolado do Mundial de Pilotos. O italiano venceu o GP da Espanha, em Madri, e ampliou a vantagem para George Russell para 81 pontos, chegando a 292 contra 211 do companheiro de Mercedes. Lewis Hamilton aparece em terceiro, com 191, enquanto Lando Norris soma 186.

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Gabriel Bortoleto, por sua vez, ocupa a 14ª colocação, com 10 pontos. O brasileiro da Audi vem de um 13º lugar no GP da Espanha e tenta voltar à zona de pontuação em uma pista que costuma oferecer oportunidades de ultrapassagem por causa das longas retas.

Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)
Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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