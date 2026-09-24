AO VIVO: siga o treino livre 2 do GP do Azerbaijão pela F1 2026

A Fórmula 1 segue com as atividades do GP do Azerbaijão 2026 nesta quinta-feira (24). A etapa é disputada no Circuito urbano de Baku e começou com o primeiro treino livre desta manhã. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

Acompanhe o TL2

*EM ATUALIZAÇÃO

Mal voltou, e Bearman saiu do traçado, alegando quebra no motor

Sessão reiniciada... Pilotos terão os últimos 30 minutos para ir à pista

Diferente da classificação e da corrida, o treino livre não tem cronômetro pausado durante bandeira vermelha

Sessão interrompida! Bandeira vermelha!

Na sequência, Arvid Lindblad bate com força na entrada do castelo

Parada de Bortoleto acionou rápida bandeira amarela

Apenas a dupla da McLaren e Colapinto marcaram tempo com pneus duros

Disputa fortíssima... Verstappen ultrapassa Russell na tabela

Enquanto isso, Gabriel Bortoleto se destaca no Top 10

Russell de volta à ponta!

Norris e Leclerc até ameaçaram tirar Verstappen do topo, mas ficaram pelo caminho

Atenção à McLaren! Oscar Piastri vai à disputa cheio de flow-vis no lado direito de seu carro

Max Verstappen supera o britânico da Mercedes

George Russell é o primeiro entre as principais potências da F1 a marcar tempo rápido e logo assume a liderança

Assim como a maioria do pelotão, Gabriel Bortoleto vai para a pista

Sessão mal começou, e Colapinto erra a curva 2 e vai para fora da pista

Franco Colapinto é o primeiro a sair dos boxes, seguido por Valtteri Bottas

COMEÇOU!

Segundo treino livre do GP do Azerbaijão começa em 10 minutos

Relembre o GP da Espanha:

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E os horários dos treinos no GP do Azerbaijão?

QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 05h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Treino Livre 2 - 9h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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➡️ GP do Azerbaijão pode ter tirado título de Hamilton contra Verstappen na F1 2021

A mudança acontece por causa de uma data nacional do Azerbaijão, celebrada no domingo (27), e fez a FIA antecipar a programação do fim de semana. Com isso, a ação começa já na quinta-feira (24), enquanto a classificação será realizada na sexta-feira (25).

Kimi Antonelli chega ao Azerbaijão como líder isolado do Mundial de Pilotos. O italiano venceu o GP da Espanha, em Madri, e ampliou a vantagem para George Russell para 81 pontos, chegando a 292 contra 211 do companheiro de Mercedes. Lewis Hamilton aparece em terceiro, com 191, enquanto Lando Norris soma 186.

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Gabriel Bortoleto, por sua vez, ocupa a 14ª colocação, com 10 pontos. O brasileiro da Audi vem de um 13º lugar no GP da Espanha e tenta voltar à zona de pontuação em uma pista que costuma oferecer oportunidades de ultrapassagem por causa das longas retas.

Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1

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