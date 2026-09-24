Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Azerbaijão nesta quinta-feira (24)
Programação desta quinta-feira (24) marca início das atividades em Baku
A Fórmula 1 inicia nesta quinta-feira (24) as atividades do GP do Azerbaijão. O fim de semana será disputado no Circuito urbano de Baku, que receberá a décima quinta etapa de 2026. A programação começa às 5h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 9h, acontece o Treino Livre 2.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Onde assistir ao GP do Azerbaijão hoje (24/09):
QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 05h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Treino Livre 2 - 9h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
➡️ GP do Azerbaijão pode ter tirado título de Hamilton contra Verstappen na F1 2021
A mudança acontece por causa de uma data nacional do Azerbaijão, celebrada no domingo (27), e fez a FIA antecipar a programação do fim de semana. Com isso, a ação começa já na quinta-feira (24), enquanto a classificação será realizada na sexta-feira (25).
Kimi Antonelli chega ao Azerbaijão como líder isolado do Mundial de Pilotos. O italiano venceu o GP da Espanha, em Madri, e ampliou a vantagem para George Russell para 81 pontos, chegando a 292 contra 211 do companheiro de Mercedes. Lewis Hamilton aparece em terceiro, com 191, enquanto Lando Norris soma 186.
Gabriel Bortoleto, por sua vez, ocupa a 14ª colocação, com 10 pontos. O brasileiro da Audi vem de um 13º lugar no GP da Espanha e tenta voltar à zona de pontuação em uma pista que costuma oferecer oportunidades de ultrapassagem por causa das longas retas.
🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fórmula 1
GP do Azerbaijão pode ter tirado título de Hamilton contra Verstappen na F1 2021Há 12 horas
Fórmula 1
De Baku para a história: como surgiu o famoso 'Eu sou estúpido' de Leclerc na F1Há 13 horas
Fórmula 1
Rodada tripla inédita na F2 surge como trunfo para Rafa CâmaraHá 16 horas
Fórmula 1
Red Bull confirma piloto que fará dupla com Verstappen na F1 2027Há 18 horas
Fórmula 1
Gabriel Bortoleto revela desejo ousado na F1: 'O maior campeão'Há 1 dia
Fórmula 1
Rafa Câmara é favorito de dono da Haas para vaga na F1 em 2027, diz jornalistaHá 1 dia
Mais LANCE!