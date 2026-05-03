Vidente prevê resultado de Flamengo x Vasco pelo Brasileirão

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (2), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão. Para ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", do Youtube, previu uma vitória da equipe do técnico Leonardo Jardim.

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De acordo com o tarólogo, o Rubro-Negro terá algumas dificuldades dentro de campo. Apesar disso, com muito foco e constância o Flamengo irá conseguir dar a volta por cima para conquistar o resultado no clássico.

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Por outro lado, Luiz Filho destacou que o Vasco irá ter muitos problemas na articulação de jogadas. A equipe do técnico de Renato Gaúcho irá ter uma tarde pouco inspirada no ataque, e pode aos poucos, ir perdendo as chances de vitória diante do rival, que é favorito para a partida.

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Além disso, o vidente também destacou um aspecto importante para a partida. O fator psicológico. Para o tarólogo, a equipe cruzmaltina irá sentir o peso do clássico, e assim, dar oportunidades para o Flamengo vencer o jogo.

Flamengo x Vasco pelo Campeonato Carioca de 2026 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Flamengo x Vasco

O clássico carioca acontece neste domingo (2), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação do campeonato, com 26 pontos. O desempenho está atrás apenas do Palmeiras, atual líder.

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Já o Vasco, soma 16 pontos. O desempenho Cruzmaltino o coloca na décima colocação da competição. A equipe de Renato Gaúcho busca no clássico se reencontrar com a vitória na competição, tendo em vista, que na última rodada perdeu por 1 a 0 para o Corinthians, na Neo Química Arena.