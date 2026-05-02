Cria do Flamengo brilha e chama atenção por regularidade na Europa

O brasileiro Leoni, revelado nas categorias de base do Flamengo, vive um início de temporada consistente no futebol europeu. Atuando pelo FK Tukums 2000, o meia se firmou como uma das peças centrais da equipe, que goleou por 5 a 0 na última rodada.

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Mesmo sem marcar gols, Leoni foi um dos atletas mais influentes em campo. Participativo, intenso e bem posicionado, ele esteve envolvido nas principais ações ofensivas e chegou a balançar as redes em um lance posteriormente anulado – um detalhe que reforça o quanto esteve próximo de ser decisivo também no placar.

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Leoni pelo FK Tukums 2000, da Letônia (Foto: Reprodução)

Formação no Flamengo e amadurecimento na Europa

O momento atual de Leoni não é um ponto fora da curva. Ele já vinha construindo sua afirmação no futebol europeu nas últimas temporadas, especialmente na Croácia, onde ganhou rodagem competitiva em um ambiente conhecido pela exigência tática e intensidade física. Foi ali que consolidou características como leitura de jogo apurada, capacidade de adaptação e competitividade.

Essa evolução tem raízes em sua formação no Flamengo, onde desenvolveu a base técnica e começou a se destacar nacionalmente. Um dos momentos simbólicos dessa fase foi sua participação na Copa Zico, onde teve atuação de destaque e foi reconhecido diretamente pelo ídolo como um dos principais nomes do torneio. Em entrevista, Leoni falou sobre o processo de evolução e os objetivos da equipe na temporada.

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— O futebol europeu exige muito da parte tática e mental, e eu sinto que evoluí bastante nesse aspecto nos últimos anos. Hoje me sinto mais preparado, mais maduro dentro de campo. A gente sabe que tem um grupo competitivo e que, com trabalho, pode brigar por coisas grandes na temporada. Nosso objetivo é colocar o clube em uma posição de disputa por competições europeias, e estamos trabalhando forte para isso — afirmou.

O início de temporada na Letônia aponta para um jogador em franca ascensão. Com histórico sólido na base, experiência internacional e um presente competitivo, Leoni se posiciona como um nome que pode, em breve, atrair olhares de centros mais relevantes do continente. O que chama atenção, mais do que os números, é a regularidade – o elemento que separa momentos de uma trajetória em crescimento real.

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