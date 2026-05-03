Flamengo defende invencibilidade de 11 anos diante do Vasco pelo Brasileirão

Vinte e sete de setembro de 2015. Esta é a data da última vitória do Vasco sobre o Flamengo no Brasileirão. Naquele dia, Rodrigo e Nenê marcaram e comandaram a virada cruz-maltina sobre o rival — que havia aberto o placar com Emerson Sheik —, fechando o placar em 2 a 1.

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Desde então, os Clássicos dos Milhões válidos pelo Campeonato Brasileiro foram dominados pelo Rubro-Negro. De lá pra cá, os times já se enfrentaram em 14 jogos pela principal competição nacional, com sete vitórias do Clube da Gávea e sete empates.

Sequência invicta do Flamengo contra o Vasco no Brasileirão

Flamengo 1 x 1 Vasco (2025)

Vasco 0 x 0 Flamengo (2025)

Flamengo 1 x 1 Vasco (2024)

Vasco 1 x 6 Flamengo (2024)

Flamengo 1 x 0 Vasco (2023)

Vasco 1 x 4 Flamengo (2023)

Flamengo 2 x 0 Vasco (2021)

Vasco 1 x 2 Flamengo (2021)

Flamengo 4 x 4 Vasco (2019)

Vasco 1 x 4 Flamengo (2019)

Vasco 1 x 1 Flamengo (2018)

Flamengo 1 x 1 Vasco (2018)

Flamengo 0 x 0 Vasco (2017)

Vasco 0 x 1 Flamengo (2017)

A sequência conta com goleadas rubro-negras. Em 2019, Bruno Henrique, Gabigol (duas vezes) e Arrascaeta fizeram os gols da vitória por 4 a 1. O placar se repetiu em 2023, com Erick Pulgar, Gerson, Pedro e Ayrton Lucas balançando a rede do cruz-maltina.

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A maior vitória sobre o rival numa edição de Brasileirão, contudo, veio em 2024. A goleada por 6 a 1 ficou marcada na história do clássico, e Everton Cebolinha, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol fizeram os gols do Mais Querido naquela tarde. Esta, por outro lado, foi a última vez que o Rubro-Negro bateu o Cruz-Maltino na competição.

No segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2024, os rivais ficaram no empate por 1 a 1. Em 2025, os times empataram nas duas oportunidades, sendo um 0 a 0 no primeiro turno e novo 1 a 1 no returno.

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Pedro comemora gol diante do Vasco em goleada por 6 a 1 no Brasileirão de 2024 (Foto: Marcelo Cortes / CRF)

Como chega o Fla para o Clássico dos Milhões?

O Mais Querido, que vem de empate na Libertadores com o Estudiantes (ARG), chega para o clássico com desfalques importantes. Arrascaeta, camisa 10 do time carioca, sofreu uma fratura na clavícula direita e passou por cirurgia. Mas os problemas não param por aí: lesionados, Lucas Paquetá e Erick Pulgar seguem fora. O mesmo vale para Jorge Carrascal, que cumpre suspensão.

Por outro lado, Bruno Henrique, que sofreu um trauma na perna direita na última partida, vai para o jogo. Agora, a expectativa fica por conta de Royal e Léo Pereira. Para estar em campo, o lateral aguarda a chegada de uma máscara para proteger a fratura que sofreu no nariz. Já o zagueiro passará por uma nova avaliação após sofrer um corte na perna. Ambos têm grandes chances de disputar o clássico.

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