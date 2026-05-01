Flamengo x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (2), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

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Ficha do jogo FLA VAS 14ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora domingo, 2 de maio de 2026 Local Maracanã Árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Como chegam Flamengo e Vasco para o confronto?

O Flamengo, que vem de empate na Libertadores com o Estudiantes (ARG), chega para o clássico com desfalques importantes. Arrascaeta, camisa 10 do time carioca, sofreu uma fratura na clavícula direita e passou por cirurgia. Mas os problemas não param por aí: lesionados, Lucas Paquetá e Erick Pulgar seguem fora. O mesmo vale para Jorge Carrascal, que cumpre suspensão.

Por outro lado, Bruno Henrique, que sofreu um trauma na perna direita na última partida, vai para o jogo. Agora, a expectativa fica por conta de Royal e Léo Pereira. Para estar em campo, o lateral aguarda a chegada de uma máscara para proteger a fratura que sofreu no nariz. Já o zagueiro passará por uma nova avaliação após sofrer um corte na perna. Ambos têm grandes chances de disputar o clássico.

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Já o Vasco chega embalado para a partida após vencer o Olimpia na última quinta-feira (30) por 3 a 0 em São Januário, pela Sul-Americana. Pensando no clássico, o treinador optou por poupar alguns jogadores, garantindo que seus principais nomes estejam disponíveis.

Andrés Gómez, Cuiabano e Thiago Mendes foram preservados por questões físicas. Dentre eles, apenas Cuiabano deve seguir como desfalque, sem condições de atuar. Atualmente, o Gigante da Colina ocupa a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro.

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Paulo Henrique na partida entre Vasco e Flamengo pelo Carioca (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VASCO

BRASILEIRÃO - 14ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 3 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã

📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv e Premiere

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Provável escalação do Flamengo

Rossi; Varela, Léo Pereira (Danilo), Léo Ortiz e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Luiz Araújo (De la Cruz); Samuel Lino, Plata e Pedro.

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura (Rojas), Barros, Thiago Mendes; Andrés Gómez, Adson e David