Vidente aponta vencedor em Cerro Porteño x Palmeiras na Libertadores Jogo vale vaga nas quartas da competição

O Palmeiras visita o Cerro Porteño nesta quarta-feira (19) pela Libertadores, e um vidente apontou qual a equipe com mais chances de sair classificada para as quartas da competição. Após o empate por 1 a 1 no Nubank Parque, no jogo de ida, o time comandado por Abel Ferreira vai ao Paraguai para tentar avançar no torneio.

➡️Palmeiras recupera zagueiros, e Abel deve ter defesa completa na Libertadores

Apesar de não apontar um placar exato, o vidente Carlos, do canal Universo do Tarot, revelou, com base nas cartas, que o Alviverde tem uma pequena vantagem em relação aos donos da casa, porém deixou claro que o equilíbrio será muito grande. O especialista também destacou a grande possibilidade de o confronto ir para os pênaltis.

continua após a publicidade

O que disseram as cartas?

Na tiragem das cartas para o Cerro, a primeira foi a Raposa, que indicou a força da equipe no início do confronto. Mais adiante, veio a Chave como representação da abertura de caminhos, acompanhada da Estrela e, por fim, Peixes como a presença de prosperidade para o time paraguaio. Por fim, o Sol e a Imperatriz sugeriram um forte desempenho para os donos da casa.

➡️Palmeiras tem boas e más notícias para superar tabu na Libertadores

No cenário do Palmeiras, as energias também são positivas. Cartas como o Cão, a Estrela e o Mundo, que representam confiança, foram tiradas, porém a principal mensagem que o vidente conseguiu passar por meio delas foi a necessidade de controle emocional e amadurecimento do time ao longo do jogo. O time brasileiro apresenta chances de obter equilíbrio ao longo de todo o jogo.

continua após a publicidade

Cerro Porteño receberá o Palmeiras no Paraguai (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

Palmeiras enfrenta 'gramado curto' do Cerro sem preparação especial

O Palmeiras volta a encarar as dimensões reduzidas do campo do Cerro Porteño no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Assim como na fase de grupos, o clube paraguaio manterá o gramado com 105 x 64 metros, configuração adotada no primeiro encontro entre as equipes nesta edição.

➡️ Simule os jogos do seu time na Libertadores!

A metragem está dentro dos padrões estabelecidos pela Fifa e precisou ser mantida após a alteração promovida pelo Cerro justamente para aquele confronto. Como ocorre em todos os jogos da Libertadores, o delegado da partida fará a medição antes do início do duelo para confirmar que o campo segue com as mesmas proporções.

continua após a publicidade

Anteriormente, o Cerro Porteño recebeu o Junior Barranquilla, também pela Libertadores, com o campo nas medidas de 105 x 68 metros, quatro metros mais largo. A redução para o duelo com o Palmeiras provocou reclamações de Abel Ferreira, que afirmou nunca ter vivenciado situação semelhante no futebol.

+ Escalação: Barboza vê 'terreno hostil' e confia em classificação do Palmeiras

— Eu nunca vi algo assim na minha vida, primeira vez. Tenho muitos anos de futebol, primeira vez que vi isto. Mas, você tem que perguntar à Conmebol. Sabe em que século estamos? Não tenho mais nada para te dizer — comentou o treinador em entrevista.

continua após a publicidade

Apesar da "situação atípica", o Palmeiras optou por não realizar uma preparação especial, conforme apurou o Lance!. A equipe encerrou os trabalhos na Academia de Futebol na manhã desta terça-feira e embarca ainda hoje para a capital paraguaia. O elenco alviverde não fará o reconhecimento do gramado do Estádio La Nueva Olla e chegará ao local apenas para os procedimentos habituais antes do confronto, como preparação e aquecimento.

Ainda de acordo com a reportagem, o Palmeiras tinha uma programação que previa um treinamento no campo da Conmebol na tarde desta terça-feira. Para isso, a delegação viajaria ainda na segunda. A comissão técnica, no entanto, decidiu manter o grupo nas estruturas do clube, na zona oeste de São Paulo, e finalizar a preparação antes do embarque.

continua após a publicidade

Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (19), a partir das 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Após o empate na partida de ida, a equipe de Abel Ferreira precisa de uma vitória simples para avançar às quartas sem depender dos pênaltis.

Os clubes já se enfrentaram três vezes nesta edição da competição, duas delas no Nubank Parque. O retrospecto é de dois empates e uma vitória do Cerro Porteño, justamente como visitante.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.