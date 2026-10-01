Sérgio Maurício anuncia saída da Band após seis anos; veja motivo
Narrador foi uma das principais vozes da Fórmula 1 durante a passagem da categoria pelo canal
Sérgio Maurício está deixando a Band após cinco anos de trajetória na emissora. A saída foi anunciada pelo próprio narrador e ocorre em comum acordo entre as partes, segundo o comunicado divulgado nesta quinta-feira (1º).
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O narrador chegou ao Grupo Bandeirantes em 2021, quando a emissora adquiriu os direitos de transmissão da Fórmula 1. Durante o período, tornou-se uma das principais vozes do automobilismo brasileiro, especialmente nas transmissões da principal categoria do esporte.
Saída acontece após cinco anos
A passagem pela Band começou justamente com a chegada da Fórmula 1 ao canal, encerrando um longo período da categoria na Globo. Sérgio Maurício comandou as transmissões das corridas entre 2021 e 2025, antes de a F1 retornar à Globo em 2026.
Apesar da saída da principal categoria, o narrador havia renovado seu vínculo com a Band por mais cinco anos, conforme anunciou durante o treino livre do GP de Abu Dhabi de 2025. Na ocasião, ele afirmou que seguiria na emissora e que narraria a Fórmula Indy.
Narrador seguirá para novos projetos
De acordo com a informação divulgada por Sérgio Maurício, o encerramento do vínculo com a Band faz parte de sua decisão de buscar novos projetos. A saída ocorre após um período em que o narrador também participou de transmissões de outras modalidades pelo grupo. A Band, por sua vez, ainda não divulgou detalhes sobre a saída nem sobre os próximos passos do narrador.
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