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Sérgio Maurício anuncia saída da Band após seis anos; veja motivo

Narrador foi uma das principais vozes da Fórmula 1 durante a passagem da categoria pelo canal

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 18:55
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Sergio Marurício, narrador da Band (Foto: Rafael Cusato/ Band)
Sergio Marurício deixou a Band (Foto: Rafael Cusato/ Band)

Sérgio Maurício está deixando a Band após cinco anos de trajetória na emissora. A saída foi anunciada pelo próprio narrador e ocorre em comum acordo entre as partes, segundo o comunicado divulgado nesta quinta-feira (1º).

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O narrador chegou ao Grupo Bandeirantes em 2021, quando a emissora adquiriu os direitos de transmissão da Fórmula 1. Durante o período, tornou-se uma das principais vozes do automobilismo brasileiro, especialmente nas transmissões da principal categoria do esporte.

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Saída acontece após cinco anos

A passagem pela Band começou justamente com a chegada da Fórmula 1 ao canal, encerrando um longo período da categoria na Globo. Sérgio Maurício comandou as transmissões das corridas entre 2021 e 2025, antes de a F1 retornar à Globo em 2026.

Apesar da saída da principal categoria, o narrador havia renovado seu vínculo com a Band por mais cinco anos, conforme anunciou durante o treino livre do GP de Abu Dhabi de 2025. Na ocasião, ele afirmou que seguiria na emissora e que narraria a Fórmula Indy.

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Sérgio Maurício, narrador da Band (Foto: Divulgação)
Sérgio Maurício, narrador da Band (Foto: Divulgação)

Narrador seguirá para novos projetos

De acordo com a informação divulgada por Sérgio Maurício, o encerramento do vínculo com a Band faz parte de sua decisão de buscar novos projetos. A saída ocorre após um período em que o narrador também participou de transmissões de outras modalidades pelo grupo. A Band, por sua vez, ainda não divulgou detalhes sobre a saída nem sobre os próximos passos do narrador.

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