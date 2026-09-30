Após a saída de Cristiano Ronaldo da concentração da seleção de Portugal nesta quarta-feira (30), Jorge Jesus virou assunto nas redes sociais. O treinador foi apontado como um dos fatores decisivos para que o craque optasse por não fazer mais parte dos convocados desta Data Fifa.

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Pela Nations League, a equipe comandada por Jesus soma duas vitórias nas duas primeiras rodadas da competição: a primeira contra o País de Gales e a segunda sobre a Noruega. Nesta quinta-feira (1º), a seleção portuguesa enfrenta a Dinamarca fora de casa.

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Cristiano Ronaldo deixou a concentração de Portugal nesta quarta-feira (30) (Foto: Lise Åserud / NTB / AFP)

Pronunciamento de Cristiano Ronaldo

Em seu comunicado, Cristiano informou que a decisão de deixar o grupo foi tomada após declarações do técnico Jorge Jesus. A desconvocação acontece na véspera do duelo contra a Dinamarca, pela terceira rodada da Liga das Nações.

— Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção — escreveu o jogador em seu perfil oficial.