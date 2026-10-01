Carrascal, do Flamengo, assume namoro com influenciadora; conheça
Jogador do Flamengo aproveitou a Data Fifa para viajar a Cartagena, na Colômbia
Jorge Carrascal aproveitou a pausa no calendário do futebol durante a Data Fifa para curtir dias de descanso em Cartagena, na Colômbia, ao lado da família, amigos e da nova namorada, a modelo e influenciadora mineira Evellin Nicomedes. O jogador do Flamengo publicou registros da viagem e confirmou o relacionamento nas redes sociais.
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O romance entre os dois já vinha despertando a curiosidade dos fãs. Carrascal e Evellin foram vistos juntos durante a estadia na Colômbia e chegaram a ser filmados pelo chef Ed Cabarcas, que compartilhou registros de um jantar com o casal e outros hóspedes.
Após a repercussão, o camisa 15 do Flamengo publicou um carrossel de fotos da viagem. Evellin apareceu em alguns dos registros e também comentou a publicação do jogador com emojis de coração.
Quem é Evellin Nicomedes?
Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Evellin Nicomedes começou a carreira como modelo ainda jovem. Atualmente, ela está baseada em Lima, no Peru, e trabalha com duas agências internacionais.
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Além da carreira no mundo da moda, Evellin também compartilha momentos da rotina nas redes sociais. A modelo é mãe de um menino de cinco anos, que pratica futebol e torce pelo Atlético-MG.
Mesmo vivendo fora do Brasil, Evellin costuma retornar ao país quando pode. Recentemente, inclusive, esteve presente em uma partida do Flamengo.
Romance com Carrascal
O relacionamento entre Carrascal e Evellin já dura alguns meses. Antes da viagem para Cartagena, os dois já haviam trocado interações nas redes sociais, mas ainda não tinham assumido publicamente o namoro.
Agora, o casal aproveitou os dias de folga do jogador na Colômbia para passar um período junto. Além de Evellin, Carrascal reuniu familiares e amigos durante a viagem.
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