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Carrascal, do Flamengo, assume namoro com influenciadora; conheça

Jogador do Flamengo aproveitou a Data Fifa para viajar a Cartagena, na Colômbia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 05:30
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Jorge Carrascal em ação pelo Flamengo (Foto:Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)
Jorge Carrascal em ação pelo Flamengo (Foto:Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Jorge Carrascal aproveitou a pausa no calendário do futebol durante a Data Fifa para curtir dias de descanso em Cartagena, na Colômbia, ao lado da família, amigos e da nova namorada, a modelo e influenciadora mineira Evellin Nicomedes. O jogador do Flamengo publicou registros da viagem e confirmou o relacionamento nas redes sociais.

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O romance entre os dois já vinha despertando a curiosidade dos fãs. Carrascal e Evellin foram vistos juntos durante a estadia na Colômbia e chegaram a ser filmados pelo chef Ed Cabarcas, que compartilhou registros de um jantar com o casal e outros hóspedes.

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Após a repercussão, o camisa 15 do Flamengo publicou um carrossel de fotos da viagem. Evellin apareceu em alguns dos registros e também comentou a publicação do jogador com emojis de coração.

Carrascal e Evellin Nicomedes
Carrascal e Evellin Nicomedes (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem é Evellin Nicomedes?

Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Evellin Nicomedes começou a carreira como modelo ainda jovem. Atualmente, ela está baseada em Lima, no Peru, e trabalha com duas agências internacionais.

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Além da carreira no mundo da moda, Evellin também compartilha momentos da rotina nas redes sociais. A modelo é mãe de um menino de cinco anos, que pratica futebol e torce pelo Atlético-MG.

Mesmo vivendo fora do Brasil, Evellin costuma retornar ao país quando pode. Recentemente, inclusive, esteve presente em uma partida do Flamengo.

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Evellin Nicomendes, é modelo
Evellin Nicomendes, é modelo (Foto: Reprodução)

Romance com Carrascal

O relacionamento entre Carrascal e Evellin já dura alguns meses. Antes da viagem para Cartagena, os dois já haviam trocado interações nas redes sociais, mas ainda não tinham assumido publicamente o namoro.

Agora, o casal aproveitou os dias de folga do jogador na Colômbia para passar um período junto. Além de Evellin, Carrascal reuniu familiares e amigos durante a viagem.

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