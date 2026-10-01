Possível estreia de Coutinho pelo Santos agita torcedores: 'Vai ter'
Jogador não atua desde fevereiro
Na noite desta quinta-feira (1º), o Santos divulgou a lista de relacionados para enfrentar o São Paulo na próxima sexta-feira (2), e o nome de Philippe Coutinho repercutiu nas redes sociais. O jogador, que deixou o Vasco no início da temporada, não atua desde fevereiro e vinha apenas treinando com o elenco comandado por Cuca.
➡️Botafogo e Santos impulsionam redes sociais em setembro com reforços
A tendência é que o camisa 11 inicie o clássico no banco de reservas e entre no decorrer da partida. Os demais reforços do Peixe na janela já fizeram suas respectivas estreias anteriormente.
Veja alguns comentários:
Confira os relacionados do Santos para enfrentar o São Paulo:
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Provável escalação do Santos
Diógenes (João Pedro); Rodinei, Willian Arão, Lucas Veríssimo e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique, Arthur e Rollheiser (Barreal); Everton Cebolinha e Gabigol.
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