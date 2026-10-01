Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Possível estreia de Coutinho pelo Santos agita torcedores: 'Vai ter'

Jogador não atua desde fevereiro

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 21:45
Favorite o Lance! no Google
Coutinho em treino do Santos
Coutinho em treino do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Na noite desta quinta-feira (1º), o Santos divulgou a lista de relacionados para enfrentar o São Paulo na próxima sexta-feira (2), e o nome de Philippe Coutinho repercutiu nas redes sociais. O jogador, que deixou o Vasco no início da temporada, não atua desde fevereiro e vinha apenas treinando com o elenco comandado por Cuca.

➡️Botafogo e Santos impulsionam redes sociais em setembro com reforços

A tendência é que o camisa 11 inicie o clássico no banco de reservas e entre no decorrer da partida. Os demais reforços do Peixe na janela já fizeram suas respectivas estreias anteriormente.

continua após a publicidade

Veja alguns comentários:

Confira os relacionados do Santos para enfrentar o São Paulo:

Lista de relacionados do Santos
Lista de relacionados do Santos (Foto: Divulgação)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Provável escalação do Santos

Diógenes (João Pedro); Rodinei, Willian Arão, Lucas Veríssimo e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique, Arthur e Rollheiser (Barreal); Everton Cebolinha e Gabigol.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Lito Sousa era torcedor do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Palmeiras

Palmeiras publica mensagem de despedida a Lito Sousa, torcedor símbolo do clube

Há 2 horas
Sergio Marurício, narrador da Band (Foto: Rafael Cusato/ Band)

Fora de Campo

Sérgio Maurício anuncia saída da Band após seis anos; veja motivo

Há 2 horas
Lito Sousa era torcedor do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Torcedor do Palmeiras, Lito Sousa morre aos 59 anos

Há 2 horas
Hojlund apontando para cima com a camisa 9 da Dinamarca

Futebol Internacional

Deboche ou homenagem? Jogador imita Cristiano Ronaldo em Dinamarca x Portugal

Há 3 horas
Globo acertou com ex-Corinthians e ex-Fluminense para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação Globo)

Fora de Campo

Globo contrata nova repórter para Ge TV

Há 11 horas
Flaco López comemorando primeiro gol marcado com a camisa da Argentina

Fora de Campo

Atuação de Flaco López contra Bolívia repercute no exterior: 'É preciso'

Há 15 horas
Mais LANCE!
Jorge Carrascal em ação pelo Flamengo (Foto:Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Carrascal, do Flamengo, assume namoro com influenciadora; conheça

Giay, do Palmeiras, em ação com a camisa da Argentina

Argentinos reagem à atuação de Giay, do Palmeiras: 'Não há'

Saúl, e Igor, dono do podcast sobre a Rocinha, o 'Rocinha Cast'

Saúl, do Flamengo, conhece a Rocinha durante a Data Fifa

Lionel Messi olha sério após derrota da Argentina na final da Copa do Mundo

Por que Lionel Messi não joga hoje pela Argentina? Entenda

Cristiano Ronaldo revirando os olhos

Cristiano Ronaldo vira assunto com europeus: 'Ele merece'

Jorge Jesus Neymar

Cristiano Ronaldo x Jorge Jesus: relembre a polêmica do técnico com Neymar

ESPN e Globo

Jornalista deixa ESPN e é contratada pelo Grupo Globo

Cristiano Ronaldo e sua irmã, Elma Alveiro

Irmã de Cristiano Ronaldo critica portugueses: 'Invejosos'

Jorge Jesus em treino de Portugal

Jorge Jesus vira assunto após Cristiano deixar Portugal: 'Inacreditável'

Cristiano Ronaldo revirando os olhos

Atitude de Cristiano Ronaldo enlouquece torcedores: 'Dói demais'

Com a bandeira do Brasil sobre o ombro direito, José Aldo, de luvas, mostra os bíceps e faz expressão série em sessão de fotos do UFC

Combate e Sportv transmitem Jungle Fight 155 e retorno de José Aldo no Hype FC

Roger Flores faz no Seleção Sportv

Roger Flores avalia trabalho de Ancelotti na Seleção e cita a Copa: 'Vexame'

Felipe Melo de boina com microfone na mão

Felipe Melo projeta carreira de treinador: 'Vou ganhar a Copa do Mundo'

Vojvoda foi demitido após confronto contra o Boca (Foto: Divulgação)

Vojvoda quebra silêncio após demissão do Racing