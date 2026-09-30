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Irmã de Cristiano Ronaldo critica portugueses: 'Invejosos'

Elma Aveiro reagiu à saída do irmão da concentração de Portugal

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 18:31
Atualizado há 1 hora
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Cristiano Ronaldo e sua irmã, Elma Alveiro
Cristiano Ronaldo e sua irmã, Elma Alveiro (Foto: Reprodução)

Elma Aveiro, irmã mais velha de Cristiano Ronaldo, utilizou as redes sociais para mandar um recado aos portugueses minutos depois de o atacante comunicar seu abandono da concentração da seleção nacional nesta quarta-feira (30). Nos stories do Instagram, ela criticou os torcedores por "ficarem do lado" do técnico Jorge Jesus, em vez de apoiarem CR7.

Ao longo do texto, Elma classificou os portugueses como "invejosos, desdenhosos e ignorantes". Ela ainda definiu a fase do futebol "pré-CR7" como "medíocre".

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"CR7 merecia mais respeito. A Seleção merecia mais estrutura. O jornalismo português merecia mais competência e menos especulação. Em relação aos portugueses, bem… Não merecem ter o melhor em coisa alguma. Somos invejosos, desdenhosos, ignorantes e merecemos voltar à mediocridade que sempre fomos no futebol pré-CR7. Obrigado por tudo, CR7! Merecias mais!"

Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal
Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal (Foto: Lise Åserud / NTB / AFP)

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Cristiano Ronaldo anuncia saída de Portugal após falas de Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo confirmou nesta quarta-feira (30), por meio das redes sociais, que não seguirá com Portugal para o restante da Data Fifa. Em comunicado, o craque português informou que a decisão de deixar o grupo foi tomada após reunião com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e motivada por declarações recentes do técnico Jorge Jesus. A saída do craque acontece na véspera do duelo contra a Dinamarca, pela terceira rodada da Liga das Nações.

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— Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção — escreveu o jogador, em seu perfil oficial. Em Portugal, no contexto do futebol, a palavra estágio se refere ao período de concentração da equipe.

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