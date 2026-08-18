Escalação: Barboza vê 'terreno hostil' e confia em classificação do Palmeiras Delegação embarca na tarde desta terça-feira para o Paraguai

O Palmeiras encerrou a preparação para o duelo contra o Cerro Porteño na Academia de Futebol, na manhã desta terça-feira (18), antes de embarcar para o Paraguai para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

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Após a comissão técnica exibir um vídeo na área interna do CT, o grupo foi ao gramado para os últimos ajustes, incluindo jogadas de bola parada ofensivas e defensivas. Recuperado de um trauma no pé, Alexander Barboza participou das atividades sem restrições e será relacionado para o compromisso.

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O zagueiro acredita que o Palmeiras encontrará um "terreno hostil" no estádio adversário, que já não tem ingressos à venda para o duelo. Ainda assim, Barboza mantém a confiança na classificação do time, que precisa vencer fora de casa para avançar sem depender dos pênaltis.

- Precisamos levar para o campo amanhã o que treinamos. Assim as coisas vão acontecer da maneira que a gente quer. Trabalhamos para isso e, sim, lá vai ser um terreno hostil. Sabemos que o Cerro também é um clube grande, que tem muita torcida e que eles vão também lutar. Eles estão com muita vontade de ganhar também, mas a nossa vontade tem de ser ainda maior - afirmou.

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- O único jeito que eu conheço de melhorar, de que as coisas aconteçam, é trabalhar. A gente aqui trabalha muito para melhorar. Nos últimos jogos, os resultados não foram os que queríamos, mas o futebol é assim. Temos de saber atravessar esses momentos também. O importante é a união dentro e fora do campo. Nós, os jogadores, deixamos bem claro isso. Somos um grupo fechado, fechado para o trabalho. Queremos acabar em primeiro no Brasileiro, ser campeão na Libertadores e da Copa do Brasil. O objetivo deste clube é ganhar tudo. Então, é isso o que a gente tem como direção - completou.

Alexander Barboza retorna para a escalação titular do Palmeiras na Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

A delegação do Palmeiras embarca na tarde desta terça-feira rumo a Assunção, em voo fretado. A expectativa é de que o grupo chegue à capital paraguaia no início da noite e retorne ao Brasil logo após o término da eliminatória.

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Palmeiras e Cerro Porteño empataram por 1 a 1 no jogo de ida e chegam em igualdade para o confronto decisivo. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Ueno La Nueva Olla, em Assunção, pelo duelo de volta das oitavas de final da Libertadores.

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Allan, Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Emiliano Martínez) e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.

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