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Ronaldo teria pedido empréstimo a Vorcaro para o Cruzeiro, diz revista

O ex-jogador foi dono da SAF celeste

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 12:15
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Ronaldo, ex-dono da SAF do Cruzeiro
Ronaldo, ex-dono da SAF do Cruzeiro

Em meio às investigações, novas mensagens vazadas atribuídas a Daniel Vorcaro foram divulgadas pela revista Veja nesta sexta-feira (2). Segundo os diálogos divulgados, Ronaldo Fenômeno, ex-dono da SAF do Cruzeiro, teria pedido um empréstimo ao banqueiro para ajudar o clube.

O ex-jogador teria acionado o proprietário do Banco Master em março de 2024. A conversa teria ocorrido logo após a eliminação da Raposa para o Sousa, da Paraíba, na Copa do Brasil. A queda impactou diretamente as finanças celestes na temporada.

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– Irmão, tudo bem? Tá indo amanhã para Londres, né? Pena não poder ir. Tô indo para Miami. Tenho trampo lá com Itaú no Miami Open. Preciso de uma ajuda tua. Como fomos eliminados da Copa do Brasil, deixamos de ter um dinheiro que contávamos e estamos apertados para fluxo de caixa. Gabriel Lima (CEO do Cruzeiro na época) tá indo para Londres. Ele pode te encontrar e explicar melhor essa operação – diz Ronaldo.

– Fala, irmão. Deixa comigo que falo com ele. Conte comigo – respondeu Vorcaro.

Daniel Vorcaro, investidor da SAF do Galo (Foto: Reprodução)
Daniel Vorcaro (Foto: Reprodução)

– Vontade de tá aí com vocês em Londres. Mandem foto lá no grupo – completou o astro do futebol.

De acordo com a reportagem divulgada pela Veja, Ronaldo teria entrado em contado em seguida para agradecer a ajuda do banqueiro.

– Amigo, o empréstimo saiu lá para o Cruzeiro! Muito obrigado, irmão – concluiu Ronaldo.

Balanço financeiro do Cruzeiro em 2024

A reportagem não revela o valor exato que teria sido liberado ao clube e nem se ele caiu diretamente nas contas da equipe. Nos demonstrativos financeiros da temporada de 2024, não consta esse suposto empréstimo. Se ele realmente ocorreu, pode ter sido efetuado de outra forma.

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– Frente à busca incessante por resultados, a nova administração fez aportes na ordem de 200 milhões de reais, valores esses investidos não apenas na contratação de reforços para compor o elenco de jogadores, como também na melhoria de infraestrutura dos Centros de Treinamento Toca da Raposa 1 e 2, com destaques para as reformas do Campo de Treinamento 4 na Toca 2, da academia e centro de fisioterapia (reforma e modernização de equipamentos), do hotel, ampliação da sala de comunicação e imprensa, dentre outros – informou o balanço de 2024.

Pouco tempo depois, Ronaldo Fenômeno venceu sua parte da SAF do Cruzeiro ao empresário Pedro Lourenço.

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