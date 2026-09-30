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Jornalista deixa ESPN e é contratada pelo Grupo Globo

Mariana Pereira chega para participar dos programas do SporTV

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 18:34
Atualizado há 0 minutos
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ESPN e Globo
ESPN e Globo (Foto: Reprodução)

A Globo acertou mais uma contratação para reforçar sua equipe esportiva. A jornalista Mari Pereira encerrou oficialmente seu vínculo com a ESPN na última segunda-feira (28), após cinco temporadas na emissora do grupo Disney. Aos 37 anos, a profissional, que atuou como apresentadora e comentarista, agora inicia uma nova etapa no Grupo Globo.

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Antes de ganhar espaço diante das câmeras, Mari Pereira construiu sua trajetória no futebol longe dos estúdios. A jornalista trabalhou durante quatro anos como gandula em estádios de São Paulo e também passou pela Federação Paulista de Futebol (FPF), onde realizou estágio. Além disso, participou da produção de conteúdos sobre futebol feminino no coletivo Dibradoras.

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Trajetória na ESPN

Mari Pereira chegou à ESPN em 2020 e, ao longo dos anos, ampliou sua participação na programação da emissora. Além de apresentar atrações, a jornalista passou a atuar em análises táticas e na condução de programas ao vivo.

Em janeiro de 2024, Mari renovou seu contrato com a ESPN e alcançou uma marca importante na carreira. Ela se tornou a primeira mulher a integrar a bancada do tradicional Linha de Passe, programa que reúne comentaristas para discutir os principais assuntos do futebol.

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A última participação da jornalista na ESPN aconteceu no dia 14 de setembro. Na ocasião, Mari esteve na transmissão do confronto entre Leeds United e Newcastle, pelo Campeonato Inglês.

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Mari Pereira deixa a ESPN e vai para a Globo
Mari Pereira deixa a ESPN e vai para a Globo (Foto: Reprodução/Instagram)

Mari Pereira reforçará o SporTV

Na nova fase da carreira, Mari Pereira integrará a equipe de talentos esportivos do SporTV, canal esportivo do Grupo Globo. A contratação também mira um dos principais eventos do calendário esportivo dos próximos anos: a Copa do Mundo Feminina de 2027.

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O Brasil será o país-sede da competição, que está prevista para acontecer entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. Com a chegada de Mari, a Globo amplia o time que ficará responsável pela cobertura e pelas transmissões do Mundial em território brasileiro.

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