Palmeiras enfrenta 'gramado curto' do Cerro sem preparação especial
Elenco alviverde não realizará atividades ou reconhecimento do campo no Paraguai
O Palmeiras volta a encarar as dimensões reduzidas do campo do Cerro Porteño no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Assim como na fase de grupos, o clube paraguaio manterá o gramado com 105 x 64 metros, configuração adotada no primeiro encontro entre as equipes nesta edição.
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A metragem está dentro dos padrões estabelecidos pela Fifa e precisou ser mantida após a alteração promovida pelo Cerro justamente para aquele confronto. Como ocorre em todos os jogos da Libertadores, o delegado da partida fará a medição antes do início do duelo para confirmar que o campo segue com as mesmas proporções.
Anteriormente, o Cerro Porteño recebeu o Junior Barranquilla, também pela Libertadores, com o campo nas medidas de 105 x 68 metros, quatro metros mais largo. A redução para o duelo com o Palmeiras provocou reclamações de Abel Ferreira, que afirmou nunca ter vivenciado situação semelhante no futebol.
- Eu nunca vi algo assim na minha vida, primeira vez. Tenho muitos anos de futebol, primeira vez que vi isto. Mas, você tem que perguntar à Conmebol. Sabe em que século estamos? Não tenho mais nada para te dizer - comentou o treinador em entrevista.
Apesar da "situação atípica", o Palmeiras optou por não realizar uma preparação especial, conforme apurou o Lance!. A equipe encerrou os trabalhos na Academia de Futebol na manhã desta terça-feira e embarca ainda hoje para a capital paraguaia.
O elenco alviverde não fará o reconhecimento do gramado do Estádio La Nueva Olla e chegará ao local apenas para os procedimentos habituais antes do confronto, como preparação e aquecimento.
Ainda de acordo com a reportagem, o Palmeiras tinha uma programação que previa um treinamento no campo da Conmebol na tarde desta terça-feira. Para isso, a delegação viajaria ainda na segunda. A comissão técnica, no entanto, decidiu manter o grupo nas estruturas do clube, na zona oeste de São Paulo, e finalizar a preparação antes do embarque.
Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (19), a partir das 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Após o empate na partida de ida, a equipe de Abel Ferreira precisa de uma vitória simples para avançar às quartas sem depender dos pênaltis.
Os clubes já se enfrentaram três vezes nesta edição da competição, duas delas no Nubank Parque. O retrospecto é de dois empates e uma vitória do Cerro Porteño, justamente como visitante.
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