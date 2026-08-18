Palmeiras enfrenta 'gramado curto' do Cerro sem preparação especial Elenco alviverde não realizará atividades ou reconhecimento do campo no Paraguai

O Palmeiras volta a encarar as dimensões reduzidas do campo do Cerro Porteño no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Assim como na fase de grupos, o clube paraguaio manterá o gramado com 105 x 64 metros, configuração adotada no primeiro encontro entre as equipes nesta edição.

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A metragem está dentro dos padrões estabelecidos pela Fifa e precisou ser mantida após a alteração promovida pelo Cerro justamente para aquele confronto. Como ocorre em todos os jogos da Libertadores, o delegado da partida fará a medição antes do início do duelo para confirmar que o campo segue com as mesmas proporções.

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Anteriormente, o Cerro Porteño recebeu o Junior Barranquilla, também pela Libertadores, com o campo nas medidas de 105 x 68 metros, quatro metros mais largo. A redução para o duelo com o Palmeiras provocou reclamações de Abel Ferreira, que afirmou nunca ter vivenciado situação semelhante no futebol.

- Eu nunca vi algo assim na minha vida, primeira vez. Tenho muitos anos de futebol, primeira vez que vi isto. Mas, você tem que perguntar à Conmebol. Sabe em que século estamos? Não tenho mais nada para te dizer - comentou o treinador em entrevista.

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Apesar da "situação atípica", o Palmeiras optou por não realizar uma preparação especial, conforme apurou o Lance!. A equipe encerrou os trabalhos na Academia de Futebol na manhã desta terça-feira e embarca ainda hoje para a capital paraguaia.

O elenco alviverde não fará o reconhecimento do gramado do Estádio La Nueva Olla e chegará ao local apenas para os procedimentos habituais antes do confronto, como preparação e aquecimento.

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Ainda de acordo com a reportagem, o Palmeiras tinha uma programação que previa um treinamento no campo da Conmebol na tarde desta terça-feira. Para isso, a delegação viajaria ainda na segunda. A comissão técnica, no entanto, decidiu manter o grupo nas estruturas do clube, na zona oeste de São Paulo, e finalizar a preparação antes do embarque.

Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (19), a partir das 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Após o empate na partida de ida, a equipe de Abel Ferreira precisa de uma vitória simples para avançar às quartas sem depender dos pênaltis.

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Os clubes já se enfrentaram três vezes nesta edição da competição, duas delas no Nubank Parque. O retrospecto é de dois empates e uma vitória do Cerro Porteño, justamente como visitante.

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Elenco do Palmeiras antes da partida contra o Cerro Porteño, no Nubank Parque, pela ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

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