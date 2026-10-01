Torcedor do Palmeiras, Lito Sousa morre aos 59 anos

O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa morreu aos 59 anos nesta quinta-feira (1º). Torcedor declarado do Palmeiras, ele ficou conhecido nacionalmente pelo canal Aviões e Músicas, no YouTube, em que explicava o funcionamento de aeronaves, acidentes aéreos, procedimentos de segurança e outros temas relacionados à aviação.

Lito havia sido diagnosticado em agosto com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma enfermidade neurodegenerativa rara, progressiva e fatal. A informação sobre a morte foi divulgada pela família nas redes sociais. Lito deixa a esposa, Mila Seidl, e o filho, Malone, de sete anos.

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Relação com o Palmeiras

Palmeirense declarado, Lito mantinha uma relação próxima com o clube e já havia participado de ações relacionadas ao time. Em agosto, após o diagnóstico da doença, recebeu homenagens do Palmeiras e do técnico Abel Ferreira.

No dia 26 de agosto, durante a partida contra o Santos, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o clube exibiu no telão do estádio uma mensagem gravada pelo influenciador. Na ocasião, Lito falou sobre a própria luta contra a doença e relacionou o momento às viradas históricas do Palmeiras.

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— Uma das coisas que eu aprendi com o Palmeiras é nunca desistir. Eu não desisto, como o Palmeiras não desiste. Aqui é Palmeiras, porra! Ainda quero ver muitos títulos do Palmeiras.

Lito Sousa era torcedor do Palmeiras (Foto: Reprodução)

A esposa, Mila Seidl, esteve no estádio para representar o marido. Segundo ela, a presença na comemoração dos 112 anos do Palmeiras havia sido um pedido do próprio Lito, que era torcedor apaixonado pelo clube.

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Lito também havia comentado sobre o avião adquirido pela presidente Leila Pereira e afirmou que gostaria de utilizar seus conhecimentos para ajudar jogadores a perderem o medo de voar.

Carreira na aviação e na internet

Joselito Geraldo de Sousa, nome de batismo de Lito, construiu uma carreira de mais de três décadas na aviação. Ele trabalhou como mecânico de aeronaves e supervisor de segurança de voo em empresas como Varig, Transbrasil e United Airlines, onde se aposentou.

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Em 2010, criou o Aviões e Músicas, canal no YouTube que se tornou referência entre interessados em aviação. Lito abordava temas técnicos em uma linguagem acessível, além de comentar acidentes, turbulências, manutenção e procedimentos de segurança.

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