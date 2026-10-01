Globo contrata nova repórter para Ge TV

A Ge TV acertou a contratação de Bianca Molina para reforçar seu elenco nas transmissões do canal digital de oferta gratuita da Globo. Natural de Porto Alegre, a jornalista já tem data de estreia marcada. Neste sábado (3), ela participará da cobertura da decisão do Campeonato Brasileiro Feminino, entre São Paulo e Corinthians, a partir das 16h30.

Com passagens pela Fox Sports, TNT Sports e Band, Bianca teve como mais recente trabalho o Canal Goat, onde cobriu a Copa do Mundo de 2026 diretamente dos Estados Unidos.

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Bianca Molina é o novo reforço da Ge TV, do Grupo Globo (Foto: Reprodução)

Ao longo da carreira, a repórter também cobriu grandes eventos, como as finais de Copas Libertadores e Copa do Brasil, e a Copa do Mundo de 2022. Bianca também possui experiência na cobertura do futebol feminino, em competições como a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista.

— Chegar no esporte da Globo é a realização de um sonho que eu nem tinha ousado em sonhar. Difícil dizer a sensação, porque de certa forma a ficha ainda nem caiu. Estou muito animada em entrar para um projeto grande como esse e que, principalmente, faz sentido para mim porque combina muito com o que eu gosto de fazer e de consumir — afirma Bianca Molina, nova repórter da Globo.