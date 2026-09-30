Cristiano Ronaldo vira assunto com europeus: 'Ele merece'

Cristiano Ronaldo confirmou nesta quarta-feira (30), por meio das redes sociais, que não seguirá com Portugal para o restante da Data Fifa. Após a divulgação da decisão, torcedores europeus se dividiram em opiniões ao comentarem sobre o caso.

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O craque português informou que a decisão de deixar o grupo foi tomada após reunião com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e motivada por declarações recentes do técnico Jorge Jesus.

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Veja a repercussão e tradução dos torcedores:

Tradução: Portugal pode tomar quaisquer decisões táticas que desejar, mas há uma linha entre decisões de futebol e desrespeito.

Cristiano Ronaldo dedicou décadas de sua vida àquela seleção nacional. Ele carregou Portugal por momentos difíceis, quebrou recordes, conquistou o maior troféu da história do país e se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da nação.

Você pode argumentar que ele não deveria começar. Você pode argumentar que seu papel deveria mudar. Mas depois de tudo o que ele fez por Portugal, ele merece respeito, dignidade e comunicação adequada.

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Se isso for realmente o fim, Portugal deveria estar dando ao seu maior jogador uma despedida digna — não permitindo que seu capítulo final se torne uma disputa pública.

Lendas podem eventualmente deixar o campo, mas elas nunca deveriam ser feitas sentir-se indesejadas.

Tradução: Se Cristiano Ronaldo, meu ídolo, se aposentar, honestamente não acho que estou pronto para isso ainda. Não estou emocionalmente preparado para lidar com algo assim. Apenas algumas horas atrás, a notícia sobre o que está acontecendo entre ele e o novo treinador tem sido absolutamente devastadora. É de verdade

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Tradução: É completamente compreensível amar Cristiano Ronaldo, mas o colapso emocional da sua base de fãs por causa dele sair da seleção portuguesa parece um pouco excessivo.

Toda carreira lendária naturalmente chega ao seu capítulo final, mas os fãs estão tratando uma aposentadoria internacional padrão como uma tragédia pessoal.

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Ama o CR7 não significa que toda transição seja um insulto ao seu legado.

Talvez seja hora de celebrar as memórias incríveis com uma gratidão silenciosa em vez de indignação constante.

Tradução: Eu discordo……

O que quer que aconteça com Cristiano Ronaldo, ele trouxe isso para si mesmo

Aos 41 anos, após a Copa do Mundo FIFA de 2026, ele não precisa ser avisado antes de encerrar a carreira

Mesmo que ele ainda não esteja anunciando, ele deveria ter recusado todo chamado de volta à seleção nacional

Nós deveríamos saber quando parar

Tradução: Cristiano Ronaldo queria parar, mas o presidente da Federação Portuguesa e o novo selecionador convenceram-no a ficar para continuar com Portugal.

E assim que ele aceitou, eles lhe cravaram uma faca nas costas e o desrespeitaram na frente de todo mundo. Ele só agiu por amor à camisa e ao seu povo e eles o traíram. Depois de tudo o que ele deu a essa seleção… Espero que Portugal conheça uma queda monumental.

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Tradução: Como português, sinto vergonha do meu próprio povo atacando e zombando de Cristiano Ronaldo agora.

Ele é, de longe, o português mais influente de todos os tempos. Eles poderiam viver 1000 vidas e ainda assim não chegariam nem perto de tocar no nível dele. Um monte de ingratos, irrelevantes e insignificantes.

Tradução: Ninguém está lendo tudo isso, há tempo para tudo, agora é a hora de você se aposentar, você não pode continuar dando apresentações medianas e ainda esperar que o técnico te coloque para jogar. Apenas se aposente, meu irmão

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Tradução: Um bom dançarino deve saber quando sair do palco.

Você colocou a equipe de Portugal no mapa mundial e a história será gentil com você. O pouco interesse que tenho por futebol é por sua causa. Você permanece como meu GOAT

Tradução: Messi saiu com honra…… olhe como você quer sair.

Sinceramente, eu não sei como você raciocina. Estou decepcionado.

Jorge Jesus, sobre situação de CR7: 'Sou eu quem decide'

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, Jorge Jesus revelou que já havia combinado previamente com Cristiano que não o escalaria contra Noruega e Dinamarca. Segundo o comandante da seleção portuguesa, desde a época em que trabalharam juntos no Al-Nassr, ele não leva o atacante a campo em partidas consecutivas.

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Jorge Jesus foi firme ao abordar a situação de Ronaldo, ressaltando que está a cargo das decisões da equipe e que não houve nenhum atrito entre os dois.

— Com o Cris, com outros que tive na minha carreira, sempre explico o que quero fazer, o plano que vou desenvolver com eles, e depois sou eu quem decide. Eles sabem, todos sabem que trabalharam comigo. Até os presidentes sabem. Num clube, o presidente manda. Numa equipe, eu mando. Em tudo estou envolvido. É o mesmo com os jogadores — afirmou o técnico.

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Jorge Jesus durante treino de Portugal para enfrentar a Dinamarca (Foto: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP)

Portugal enfrenta a Dinamarca na quinta

Portugal lidera o Grupo A4 da Liga das Nações com seis pontos, após vencer País de Gales e Noruega. A Dinamarca soma três pontos e será o próximo adversário da equipe de Jorge Jesus. O duelo está marcado para quinta-feira (1º), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague.