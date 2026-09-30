O fim de semana nas telas do Combate e do Sportv será movimentado por grandes eventos de lutas. No sábado (3), a partir das 20h, a Arena Niterói recebe o Jungle Fight 155, edição que comemora os 23 anos da organização com três disputas de cinturão: Oton Jasse defende o título dos médios (até 84 kg) contra o boliviano Josias Núñez; Layze Cerqueira enfrenta Mayra Cantuária pelo peso-galo feminino (até 61 kg); e Luis Henrique "KLB" mede forças com Rodolfo dos Santos pelo cinturão vago dos meio-pesados (até 93 kg).

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O Combate e o Sportv2 exibem o card completo ao vivo, com narração de Rhoodes Lima e comentários de Ana Hissa e Marcos Luca Valentim, enquanto as quatro primeiras lutas também passam no Combate.com e no YouTube do Combate. A cobertura da edição começa já na sexta-feira (2), às 14h, com a transmissão da pesagem oficial no Combate e no Sportv3.

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Jungle Fight será transmitido no Combate e Sportv (Foto: Divulgação)

Aldo no Hype FC

No domingo (4), a partir das 19h, o destaque fica por conta do Hype FC, realizado em Quito, no Equador, e transmitido ao vivo no Combate com narração de Luiz Prota e comentários de Ana Hissa e Luciano Andrade. O evento marca o retorno de José Aldo às competições após mais de um ano afastado, em um confronto de jiu-jítsu sem quimono contra seu antigo rival do UFC, o equatoriano Marlon Vera.

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