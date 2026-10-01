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Palmeiras publica mensagem de despedida a Lito Sousa, torcedor símbolo do clube

Influenciador faleceu nesta quinta-feira (1)

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 19:35
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Lito Sousa era torcedor do Palmeiras (Foto: Reprodução)
Lito Sousa era torcedor do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) em agosto, Lito Sousa faleceu nesta quinta-feira (1º), e o Palmeiras publicou uma mensagem de despedida ao torcedor declarado do clube. Especialista em aviação, o influenciador ficou conhecido pelo seu canal Aviões e Músicas no YouTube.

➡️Torcedor do Palmeiras, Lito Sousa morre aos 59 anos

A notícia da morte do palmeirense de 59 anos foi divulgada inicialmente pela família por meio das redes sociais.

Veja a publicação do Palmeiras:

Lito era torcedor do Palmeiras (Foto: Reprodução)
Lito era torcedor do Palmeiras declarado e participou de ações do clube (Foto: Reprodução)

Relação com o Palmeiras

Palmeirense declarado, Lito mantinha uma relação próxima com o clube e já havia participado de ações relacionadas ao time. Em agosto, após o diagnóstico da doença, recebeu homenagens do Palmeiras e do técnico Abel Ferreira.

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No dia 26 de agosto, durante a partida contra o Santos, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o clube exibiu no telão do estádio uma mensagem gravada pelo influenciador. Na ocasião, Lito falou sobre a própria luta contra a doença e relacionou o momento às viradas históricas do Palmeiras.

— Uma das coisas que eu aprendi com o Palmeiras é nunca desistir. Eu não desisto, como o Palmeiras não desiste. Aqui é Palmeiras, porra! Ainda quero ver muitos títulos do Palmeiras.

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A esposa, Mila Seidl, esteve no estádio para representar o marido. Segundo ela, a presença na comemoração dos 112 anos do Palmeiras havia sido um pedido do próprio Lito, que era torcedor apaixonado pelo clube.

Lito também havia comentado sobre o avião adquirido pela presidente Leila Pereira e afirmou que gostaria de utilizar seus conhecimentos para ajudar jogadores a perderem o medo de voar.

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