Palmeiras publica mensagem de despedida a Lito Sousa, torcedor símbolo do clube
Influenciador faleceu nesta quinta-feira (1)
Diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) em agosto, Lito Sousa faleceu nesta quinta-feira (1º), e o Palmeiras publicou uma mensagem de despedida ao torcedor declarado do clube. Especialista em aviação, o influenciador ficou conhecido pelo seu canal Aviões e Músicas no YouTube.
➡️Torcedor do Palmeiras, Lito Sousa morre aos 59 anos
A notícia da morte do palmeirense de 59 anos foi divulgada inicialmente pela família por meio das redes sociais.
Veja a publicação do Palmeiras:
Relação com o Palmeiras
Palmeirense declarado, Lito mantinha uma relação próxima com o clube e já havia participado de ações relacionadas ao time. Em agosto, após o diagnóstico da doença, recebeu homenagens do Palmeiras e do técnico Abel Ferreira.
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No dia 26 de agosto, durante a partida contra o Santos, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o clube exibiu no telão do estádio uma mensagem gravada pelo influenciador. Na ocasião, Lito falou sobre a própria luta contra a doença e relacionou o momento às viradas históricas do Palmeiras.
— Uma das coisas que eu aprendi com o Palmeiras é nunca desistir. Eu não desisto, como o Palmeiras não desiste. Aqui é Palmeiras, porra! Ainda quero ver muitos títulos do Palmeiras.
A esposa, Mila Seidl, esteve no estádio para representar o marido. Segundo ela, a presença na comemoração dos 112 anos do Palmeiras havia sido um pedido do próprio Lito, que era torcedor apaixonado pelo clube.
Lito também havia comentado sobre o avião adquirido pela presidente Leila Pereira e afirmou que gostaria de utilizar seus conhecimentos para ajudar jogadores a perderem o medo de voar.
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