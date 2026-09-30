Nesta quarta-feira (30), Cristiano Ronaldo publicou em suas redes sociais um pronunciamento sobre a sua saída da concentração da seleção portuguesa, e o caso repercutiu entre torcedores. O camisa 7 afirmou que contará a verdade ao público em breve.

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Sob o comando de Jorge Jesus nesta Data Fifa, Cristiano foi titular contra o País de Gales, partida na qual atuou por 67 minutos, e ficou no banco na vitória sobre a Noruega. O capitão é ausência confirmada para o confronto desta quinta-feira (1) contra a Dinamarca, válido pela terceira rodada da Nations League.

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Cristiano Ronaldo não entrou em campo contra a Noruega (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Cristiano Ronaldo anuncia saída de Portugal e é desfalque contra Dinamarca

Em seu comunicado, Cristiano informou que a decisão de deixar o grupo foi tomada após declarações do técnico Jorge Jesus. A desconvocação acontece na véspera do duelo contra a Dinamarca, pela terceira rodada da Liga das Nações.

— Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção — escreveu o jogador em seu perfil oficial.

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A saída de Cristiano Ronaldo ocorre após conflitos com o novo treinador da seleção portuguesa, que optou por deixá-lo no banco de reservas na vitória sobre a Noruega, no último domingo (27). Em coletiva de imprensa pós-jogo, Jorge Jesus explicou que a decisão foi tática e afirmou que pretendia utilizar o atacante durante a segunda etapa, mas optou por manter Gonçalo Ramos diante do andamento da partida.

Os dias seguintes foram marcados pela ausência do camisa 7 nos treinamentos da seleção portuguesa. Na terça (29), ele chegou a subir ao gramado do Eleda Stadion, em Malmo, na Suécia, cerca de meia hora antes do início da atividade. Após conversar com Jorge Jesus, deixou o local antes mesmo de iniciar os trabalhos com os demais atletas.

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Já em Copenhague, o centroavante não se juntou aos companheiros para a preparação no Estádio Parken, informou o jornal português A Bola. Ainda de acordo com a publicação, um voo particular do português deixaria a capital dinamarquesa com destino a Madri, na Espanha, nas próximas horas.