Com Arrascaeta, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Internacional
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O Flamengo está pronto para enfrentar o Internacional, na noite desta quarta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão. Para o confronto no Beira-Rio, em Porto Alegre, o técnico Leonardo Jardim definiu a escalação com os retornos de Arrascaeta e Carrascal. O camisa 10 começou os últimos dois jogos no banco, enquanto o colombiano cumpriu suspensão.
Escalação do Flamengo para enfrentar o Internacional
A escalação do Flamengo conta com: Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.
Retornos à disposição de Leonardo Jardim
Léo Ortiz volta a ficar à disposição após se recuperar de lesão e ganhar ritmo de jogo nos treinamentos. Além dele, De la Cruz retorna após ser preservado nos últimos compromissos por conta do gramado sintético e do controle de carga, enquanto Carrascal reaparece entre os relacionados depois de cumprir suspensão imposta pelo STJD.
Desfalques do Flamengo contra o Internacional
Gonzalo Plata, que trata uma tendinite no joelho direito, e Luiz Araújo, em recuperação de um problema no joelho esquerdo, seguem fora dos jogos do Flamengo. Lucas Paquetá, que recentemente deixou o departamento médico, também ainda não está entre os relacionados. O meio-campista segue aprimorando a parte física antes de retornar aos gramados.
Tudo sobre o jogo entre Internacional x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
Internacional 🆚 Flamengo
🏆 Brasileirão - 21ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de julho, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
👁️ Onde assistir: Amazon Prime
🕴️ Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Evandro de Melo Lima (SP)
📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
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