Com Arrascaeta, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Internacional Rubro-Negro busca a vitória para encurtar a diferença para o líder Palmeiras

O Flamengo está pronto para enfrentar o Internacional, na noite desta quarta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão. Para o confronto no Beira-Rio, em Porto Alegre, o técnico Leonardo Jardim definiu a escalação com os retornos de Arrascaeta e Carrascal. O camisa 10 começou os últimos dois jogos no banco, enquanto o colombiano cumpriu suspensão.

Escalação do Flamengo para enfrentar o Internacional

A escalação do Flamengo conta com: Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

continua após a publicidade

Leonardo Jardim define escalação do Flamengo (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

Retornos à disposição de Leonardo Jardim

Léo Ortiz volta a ficar à disposição após se recuperar de lesão e ganhar ritmo de jogo nos treinamentos. Além dele, De la Cruz retorna após ser preservado nos últimos compromissos por conta do gramado sintético e do controle de carga, enquanto Carrascal reaparece entre os relacionados depois de cumprir suspensão imposta pelo STJD.

Desfalques do Flamengo contra o Internacional

Gonzalo Plata, que trata uma tendinite no joelho direito, e Luiz Araújo, em recuperação de um problema no joelho esquerdo, seguem fora dos jogos do Flamengo. Lucas Paquetá, que recentemente deixou o departamento médico, também ainda não está entre os relacionados. O meio-campista segue aprimorando a parte física antes de retornar aos gramados.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Internacional x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional 🆚 Flamengo

🏆 Brasileirão - 21ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de julho, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

👁️ Onde assistir: Amazon Prime

🕴️ Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Evandro de Melo Lima (SP)

📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

➡️ Aposte em jogos do Flamengo

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.