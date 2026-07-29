José Boto, diretor do Flamengo, reafirma confiança pela contratação de Almada Rubro-Negro tem acordo encaminhado pelo meia

Na véspera da partida contra o Internacional, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, reafirmou a sua confiança pela contratação de Thiago Almada. O dirigente português disse que o clube segue focado na busca pelo meia argentino. O rubro-negro tratou com naturalidade a paciência para tratar de uma negociação neste nível.

— Eu já falei do Almada, já falei. É um jogador que nos interessa, é um jogador que nós estamos a trabalhar. Não é uma contratação fácil por vários motivos, mas estamos a trabalhar e eu estou confiante de que vamos conseguir — disse José Boto, diretor de futebol do Flamengo.

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— As pessoas pensam que é um trabalho fácil. É fácil quando não fazemos. Falar é fácil, fazer é mais difícil. A intenção nas negociações é que tenhamos as melhores condições possíveis, muitas vezes para ter essas condições, precisamos de tempo, paciência. É óbvio que os torcedores e o treinador querem ter o jogador aqui, mas vai estar quando for possível — completou o dirigente sobre Almada no Flamengo.

Além de Almada: Flamengo também lida com possíveis saídas

Se por um lado o Flamengo busca reforçar o elenco, por outro sabe que também pode ter que lidar com saídas. Segundo Boto, o Rubro-Negro só negociará jogadores caso consiga repor.

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— Tudo é vendável, mas depende do preço e da reposição. Se é possível repor. Se não é possível, não vendemos. Não vamos vender para ficar mais fracos, não necessitamos disso. Não gosto de comentar negociações porque geralmente prejudica o negócio — completou Boto.

*Matéria em atualização.