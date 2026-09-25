Escalação: Brasil está confirmado para enfrentar a Austrália; veja time
Ancelotti promove estreias para o primeiro amistoso pós-Copa do Mundo
O técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para o amistoso com a Austrália, marcado para às 7h (de Brasília). E, como antecipado pelo treinador na véspera, a Seleção Brasileira terá duas estreias, com Matheuzinho na lateral-direita e Vitor Reis na zaga.
➡️Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalações
A dupla ganha a primeira chance com a camisa da Seleção principal porque Vanderson se apresentou apenas na antevéspera do jogo, e porque Gabriel Magalhães, que chegou com desgaste físico, será poupado. Os dois têm chances de entrar no decorrer do jogo.
Além do lateral e do zagueiro, Ancelotti confirmou a escalação do Brasil para o jogo com a Austrália com outros dois jogadores que não estiveram na Copa do Mundo: o goleiro Hugo Souza e o atacante Estêvão.
Assim, a Seleção está escalada com Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo e Bruno Guimarães; Estêvão, Vini Jr, Raphinha e Endrick.
No jogo desta quinta, Ancelotti pretende promover uma série de mudanças no segundo tempo. É provável, portanto, que novos atletas façam suas estreias pela equipe principal.
O técnico optou por manter a formação do Brasil com dois jogadores de meio-campo e quatro atacantes neste primeiro amistoso pós-Copa do Mundo. Ancelotti, porém, antecipou que deverá mudar o esquema de jogo na segunda partida com a Austrália, marcada para a próxima terça-feira (29).
A arbitragem do jogo será japonesa. Ryo Tanimoto será o juiz de campo, e será auxiliado por Kota Watanabe e Kohe Ando. Yusuke Araki como quarto árbitro.
Australianos também têm time definido para enfrentar a Seleção Brasileira
A Austrália está escalada por Tony Popovic. O time encara o Brasil com Patrick Beach, Alessandro Circati, Harry Souttar e Lucas Herrington; Jacob Italiano, Jackson Irvine, Paul Okon-Engstler, Connor Metcalfe e Aziz Behich; Nestory Irankunda e Tete Yengi.
A arbitragem do jogo será japonesa. Ryo Tanimoto será o juiz de campo, e será auxiliado por Kota Watanabe e Kohe Ando. Yusuke Araki como quarto árbitro.
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