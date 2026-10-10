Torcida do Vasco aponta culpado por empate com o Remo: 'Errou'
Cruz-Maltino estaciona na 14ª posição com 35 pontos no Brasileirão
Vasco e Remo empataram sem gols neste sábado (10), no Estádio São Januário, em confronto válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Com a possibilidade de se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, o treinador Pedro Emanuel optou por alguns titulares; no entanto, a decisão não fez efeito na partida.
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Com o empate sem gols, o Vasco estaciona na 14ª colocação, com 35 pontos, 9 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. Nas redes sociais, torcedores mostraram estarem apreensivos com o resultado em casa.
Veja a repercussão:
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Como foi Vasco x Remo?
45 minutos sem grandes emoções
Primeiro tempo morno em São Januário. O Vasco controlou as ações, mas não conseguiu ser tão efetivo quanto nas últimas rodadas. O Remo tentou explorar os contra-ataques, mas esbarrou nas boas atuações de Saldivia e Robert Renan nas coberturas defensivas.
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Falta de eficiência cruz-maltina
No segundo tempo, o Vasco ampliou ainda mais o domínio da partida, mas seguiu sem efetividade no último terço do campo. David desperdiçou ao menos duas boas chances de marcar, enquanto Spinelli, que entrou em seu lugar, também perdeu uma oportunidade. Além da falta de pontaria, o Cruz-Maltino teve outra preocupação: Colidio sentiu a parte posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído por Nuno Moreira. Na reta final, Andrés Gómez ainda teve a chance de garantir os três pontos, mas finalizou em cima do goleiro Marcelo Rangel.
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