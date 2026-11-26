IA crava placar de São Paulo e Remo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26)
São Paulo e Remo-PA se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 20h (horário de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, pela 37ª rodada do Brasileirão. E a inteligência artificial projetou o confronto.
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Veja a projeção da IA:
São Paulo 2 x 1 Remo
Jogando em casa no MorumBIS e em posição mais confortável na tabela (11º lugar, com 45 pontos, após empatar por 1 a 1 fora de casa com o Botafogo), o São Paulo tende a assumir o controle da posse e pressionar desde os primeiros minutos com seu trio ofensivo formado por Lucas, Luciano e Calleri. O Remo, na 19ª colocação com 32 pontos e vindo de derrota por 4 a 2 para o Athletico-PR, deve apostar em uma postura mais compacta e em transições rápidas para tentar surpreender, mas a força do mandante e a urgência do visitante por pontuar devem deixar o jogo aberto, favorecendo uma vitória tricolor por um gol de diferença.
Ficha técnica
SÃO PAULO X REMO
🏆 Competição: 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026
📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de novembro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações:
São Paulo (Técnico: Dorival Júnior): Rafael; Newton, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney e Iago; Lucas, Luciano e Calleri.
Remo (Técnico: Thiago Carpini): Marcelo Rangel; Marcelinho (João Lucas), Zé Ivaldo, Tchamba e Mayk; Zé Welisson, Picco e Patrick; Gabriel Poveda, Taliari e David Braga.
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