O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, fez duras críticas à falta de apoio ao futebol feminino no Brasil. Durante participação no podcast da CBF TV, no Summit CBF Academy, em São Paulo, o dirigente afirmou que existe uma distância entre o discurso de valorização da modalidade e o investimento oferecido na prática. Na avaliação do mandatário rubro-negro, faltam recursos, direitos de transmissão e incentivos fiscais específicos para impulsionar o desenvolvimento do futebol feminino.

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— Todo mundo fala do futebol feminino, mas vamos falar a verdade aqui: o Brasil não apoia nada o futebol feminino. Zero, zero. Não tem dinheiro, direitos de transmissão, não tem incentivo fiscal específico — declarou.

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BAP também comparou o cenário do futebol feminino com o tratamento destinado à cultura no país. O presidente do Flamengo questionou os mecanismos de incentivo fiscal e apontou dificuldades burocráticas para a liberação de recursos destinados ao esporte.

— O futebol feminino no Brasil é muito querido no discurso e pouquíssimo querido na prática. É deficitário, é como um bebê. Você tem que ajudar durante uma fase inicial para que, no futuro, ele possa andar com as próprias pernas — afirmou.

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BAP questiona incentivo ao futebol feminino

Ao ampliar a discussão, o dirigente criticou a diferença que considera existir entre os mecanismos de incentivo à cultura e ao esporte. BAP citou a Lei Rouanet como exemplo e questionou a burocracia enfrentada por projetos esportivos para conseguir recursos.

— O Brasil não estimula o esporte, por exemplo, como estimula a cultura. Eu sei que Brasília não gosta quando eu falo isso, mas é uma grande verdade — disse.

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Na sequência, o presidente rubro-negro ironizou as exigências para conseguir recursos por meio dos incentivos esportivos.

— Para a Lei Rouanet, com uma canetada você libera o dinheiro. Para o incentivo do esporte, tem que chover na terça-feira a 45 graus, a caneta tem que ser preta no papel, tem que ser antes do dia 30 do mês, os astros têm que se alinhar para talvez você ter o recurso — declarou.

BAP defendeu que os recursos destinados ao esporte tenham mais agilidade na liberação e previsibilidade para que clubes e projetos possam planejar seus investimentos. Para o dirigente, a formação de atletas exige apoio contínuo, e não apenas cobranças por resultados em grandes competições.

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Presidente explica planejamento do Flamengo para 2027

Além das críticas ao cenário nacional, BAP falou sobre a realidade do Flamengo. O dirigente explicou que o clube precisou estabelecer prioridades financeiras em 2026 e optou por concentrar esforços na formação de atletas nas categorias de base.

Segundo o presidente, não é possível manter no futebol feminino o mesmo nível de investimento destinado à equipe masculina, mas o clube acredita no desenvolvimento das jogadoras formadas internamente.

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— O dinheiro não é infinito. A gente não pode subsidiar o futebol feminino para ter um bom futebol feminino, com o mesmo nível de atletas que temos no futebol masculino. Mas acreditamos na base do Flamengo — explicou.

BAP também citou a chegada da equipe à final da Copa do Brasil Feminina como parte do processo de evolução do projeto rubro-negro. Na decisão, o Flamengo foi derrotado pelo Internacional.

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Para 2027, o dirigente projetou um avanço gradual, condicionado à disponibilidade de recursos para ampliar o investimento na modalidade.

— Em 2027, a gente vai um pouco mais longe, um pouco mais longe, um pouco mais longe. No ritmo que a gente gostaria, não. Mas é no ritmo que você consegue ter recurso. Na hora que tem mais recursos e estimula os segmentos, eu acho que tem mais resultados — afirmou.

Ao encerrar a reflexão, BAP voltou a defender a importância de investir na formação esportiva e criticou a cobrança por títulos sem o suporte necessário para desenvolver atletas.

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— Todo mundo quer ser campeão, mas nem todo mundo quer, de alguma maneira, cumprir com o que é necessário para forjar campeões — concluiu.