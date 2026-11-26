Ex-esposa de Neuer, Anika Neuer se pronunciou e abriu o jogo sobre a separação com o goleiro do Bayern de Munique. Nas redes sociais, a modelo alemã revelou ter sido traída enquanto estava grávida do filho do arqueiro.

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- Traição durante a gravidez de uma mulher é um outro nível de maldade. Imagina olhar uma mulher carregando seu filho, observando a mudança no seu corpo, vendo-a ficando cansada e tudo o que uma gravidez carrega, e você tem a audácia de traí-la pelas costas. Ela está carregando SEU filho, enquanto você está fora se divertindo com outra pessoa. A mulher que precisa de amor, proteção e apoio é deixada lidando com a dor que você causou a ela. Isso não é um "erro". É uma escolha. Uma escolha egoísta, sem coração e desrespeitosa. Se você trai uma mulher carregando seu próprio filho, especialmente quando ela mais precisa de você, você não é somente desleal, mas você não tem o básico da decência e respeito. Nojento.

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Nos últimos dias, Manuel Neuer foi flagrado em Búzios, no Rio de Janeiro, por conta do processo de reabilitação de uma ruptura parcial do tendão do pé direito. Na atual temporada, o goleiro alemão fez apenas nove jogos e não atua desde o início da Data Fifa.

As esposas de Kimmich, Gotze e Laimer, que já atuaram ao lado de Manuel Neuer, saíram em defesa de Anika Neuer em uma publicação feita nas redes sociais pela conselheira de casais Ruth Marquardt. Em sua última publicação no Instagram, o goleiro alemão vem recebendo uma enxurrada de críticas nos comentários.

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