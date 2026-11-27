O lateral-direito Guillermo Varela pretende eternizar na pele duas conquistas pelo Flamengo. Nesta quinta-feira (26), o uruguaio compartilhou nas redes sociais uma imagem com os desenhos das taças da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, preparados para serem tatuados.

Os desenhos apresentam as taças da Libertadores, dos títulos de 2022 e 2025, além do Brasileirão, das conquistas de 2025 e 2026.

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Varela vai tatuar títulos conquistados pelo Rubro-Negro (Foto: Reprodução redes sociais)

Varela acumula títulos pelo Flamengo

Varela chegou ao Flamengo em agosto de 2022 e participou de conquistas importantes do clube nos últimos anos. Entre elas estão as Libertadores de 2022 e 2025, além dos Campeonatos Brasileiros de 2025 e 2026.

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O título mais recente foi confirmado no último sábado (21), após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no Nubank Parque. O uruguaio participou da campanha do decacampeonato como uma das opções mais utilizadas por Leonardo Jardim.

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A identificação de Varela com o Flamengo também ganhou destaque nos últimos meses. Em entrevista à Flamengo TV, o lateral revelou o desejo de continuar vivendo no Rio de Janeiro mesmo depois da aposentadoria, citando a ligação construída com o clube e a cidade desde sua chegada ao Brasil.

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O jogador tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027 e segue no planejamento do clube para a próxima temporada.