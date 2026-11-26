A Fifa confirmou nesta quinta-feira (26) que foi alvo de um ataque cibernético no qual hackers obtiveram acesso ao que a entidade descreveu como um "conjunto limitado de informações pessoais e comerciais". A organização não revelou a data exata da invasão nem detalhou o teor dos arquivos comprometidos.

— A Fifa está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades competentes, incluindo as forças de segurança — afirmou a cúpula do futebol mundial em comunicado enviado à agência "Associated Press".

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Na semana passada, um coletivo que se identifica como Handsome Boy Hacking Club publicou na rede social X (antigo Twitter) uma captura de tela do que alegou serem documentos internos da federação. Três dias depois, o mesmo grupo deu indícios de assumir a autoria da ofensiva ao responder a uma postagem que apontava o vazamento de mais de 12 gigabytes de registros confidenciais.

— A Fifa condena, nos termos mais veementes possíveis, a obtenção e a divulgação ilegais de informações, especialmente de dados pessoais. Essas ações constituem uma violação grave e inaceitável da privacidade e podem ter consequências significativas para as pessoas envolvidas — acrescentou a nota oficial.

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Crise política e eleição presidencial na Fifa

O episódio ocorre em um momento delicado nos bastidores de Zurique. A entidade e seu presidente, Gianni Infantino, enfrentam forte desgaste político após a tentativa frustrada e conduzida em sigilo de negociar participações nos direitos da Copa do Mundo com investidores privados.

Paralelamente, o dirigente ítalo-suíço articula a extensão de seu mandato — já há 11 anos no poder — até 2031. Infantino desponta como favorito para o pleito marcado para 18 de março, no qual terá como concorrentes o japonês Kohzo Tashima e o francês Philippe Diallo.

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