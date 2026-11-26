Torcida do Corinthians reage ao empate com o Atlético: 'Inacreditável'
Equipes empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (25), na Arena MRV
O empate do Corinthians com o Atlético-MG por 1 a 1, nesta quarta-feira (25), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, gerou frustração entre torcedores do Timão. Apesar de ter deixado a zona de rebaixamento pelo saldo de gols, a equipe paulista segue ameaçada e não conseguiu se afastar da parte inferior da tabela.
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O resultado diante do Galo aumentou a tensão entre os corintianos, que esperavam uma vitória para dar mais tranquilidade na reta final da competição. Nas redes sociais, o desempenho da equipe foi alvo de críticas, com torcedores demonstrando insatisfação diante do cenário vivido pelo clube.
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Veja a repercussão:
O JOGO
O Atlético-MG começou a partida pressionando e criou a primeira oportunidade aos 14 minutos, quando Cuello arriscou de fora da área e exigiu boa defesa de Hugo Souza. O Corinthians respondeu aos 27, com Kaio César, que quase marcou um golaço de bicicleta após cruzamento de Vitinho. As duas equipes ainda tiveram oportunidades na reta final da primeira etapa, mas foram para o intervalo com o placar zerado.
Na volta do intervalo, o Galo aumentou a pressão e levou perigo em duas cobranças de escanteio, com Borbas e Alexsander, sendo a segunda defendida por Hugo Souza. O cenário da partida mudou aos 20 minutos, quando Borbas foi expulso após cometer uma dura falta em Kaio César. O árbitro Braulio da Silva Machado apresentou o cartão vermelho após revisar o lance no VAR.
Com a vantagem numérica, o Corinthians abriu o placar aos 26 minutos. Angileri cobrou escanteio na medida para Kaio César, que nem precisou sair do chão para cabecear e mandar a bola para o fundo das redes. Mesmo com um jogador a menos, o Atlético-MG buscou o empate e assustou com uma cabeçada de Renan Lodi nos minutos finais.
A insistência dos donos da casa foi recompensada nos acréscimos. Cuello recebeu pelo lado esquerdo e bateu cruzado para superar Hugo Souza e deixar tudo igual na Arena MRV.
O Corinthians, que esteve perto de conquistar três pontos importantes na luta contra o rebaixamento, não conseguiu administrar a vantagem e deixou Belo Horizonte com apenas um ponto.
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