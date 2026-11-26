Ídolo do Palmeiras e herói da conquista da Libertadores de 2021, Deyverson deixou um recado aos jogadores alviverdes antes da final deste sábado (28), contra o Estudiantes, da Argentina. Em entrevista à Itatiaia, o atacante, atualmente na LDU, incentivou o elenco a encarar a decisão com entrega máxima e destacou a importância de aproveitar a oportunidade de disputar um título continental.

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Deyverson aconselhou os atletas a encararem a partida como o primeiro e o último jogo da carreira, ressaltando a necessidade de dedicação total dentro de campo. O atacante também demonstrou carinho pelo Palmeiras e agradeceu à torcida pelo apoio durante sua passagem pelo clube.

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— Jogue essa final como se fosse o primeiro prato de comida e o último que você vai ter na vida. Pense como se fosse o começo e o fim. Jogue como se fosse o primeiro jogo da carreira e pense como se fosse o último. Dê a sua vida, o seu máximo, o seu melhor — declarou.

O atacante também valorizou a relação com os palmeirenses e destacou a importância dos torcedores nos momentos positivos e negativos da trajetória do clube. Deyverson relembrou o apoio nas arquibancadas, as viagens e o sacrifício dos fãs para acompanhar o Verdão.

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Deyverson em ação pelo Palmeiras (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

Deyverson queria final entre Palmeiras e Flamengo

Apesar de a decisão deste ano colocar Palmeiras e Estudiantes frente a frente, Deyverson revelou que tinha outros favoritos para a final da Libertadores. Inicialmente, o atacante desejava um confronto entre seu atual clube, a LDU, e o Verdão. Com a eliminação dos equatorianos, passou a torcer por uma reedição da decisão de 2021, contra o Flamengo.

— Queria que fosse LDU e Palmeiras, mas não aconteceu, infelizmente. Depois que o Palmeiras ganhou, a gente aqui com certeza queria que fosse Palmeiras e Flamengo — contou.

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O Flamengo, no entanto, acabou eliminado pelo Estudiantes nesta edição do torneio. Ao comentar a rivalidade entre palmeirenses e rubro-negros, Deyverson também pediu respeito entre as torcidas e ressaltou que as provocações devem ficar restritas ao futebol.

O atacante afirmou ter respeito pelo Flamengo e reconheceu a grandeza e as conquistas do clube carioca. Também demonstrou incômodo com ataques pessoais nas redes sociais, principalmente por envolverem familiares.

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Deyverson foi herói do Palmeiras na Libertadores de 2021

Deyverson teve duas passagens pelo Palmeiras, entre 2017 e 2022, e marcou seu nome na história do clube. O atacante foi o autor do gol do título da Libertadores de 2021, na prorrogação contra o Flamengo, no Estádio Centenário, em Montevidéu, mesmo palco da decisão deste sábado.

Além da conquista continental, o jogador também levantou os troféus do Campeonato Brasileiro de 2018 e da Recopa Sul-Americana de 2022 pelo Verdão.

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Depois de deixar o Palmeiras, Deyverson passou por Cuiabá, Atlético-MG e Fortaleza, antes de se transferir para a LDU, do Equador, onde atua atualmente.