Deyverson manda recado ao Palmeiras antes da final da Libertadores
Herói do título continental de 2021, atacante aconselhou jogadores do Verdão para decisão contra o Estudiantes
Ídolo do Palmeiras e herói da conquista da Libertadores de 2021, Deyverson deixou um recado aos jogadores alviverdes antes da final deste sábado (28), contra o Estudiantes, da Argentina. Em entrevista à Itatiaia, o atacante, atualmente na LDU, incentivou o elenco a encarar a decisão com entrega máxima e destacou a importância de aproveitar a oportunidade de disputar um título continental.
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Deyverson aconselhou os atletas a encararem a partida como o primeiro e o último jogo da carreira, ressaltando a necessidade de dedicação total dentro de campo. O atacante também demonstrou carinho pelo Palmeiras e agradeceu à torcida pelo apoio durante sua passagem pelo clube.
— Jogue essa final como se fosse o primeiro prato de comida e o último que você vai ter na vida. Pense como se fosse o começo e o fim. Jogue como se fosse o primeiro jogo da carreira e pense como se fosse o último. Dê a sua vida, o seu máximo, o seu melhor — declarou.
O atacante também valorizou a relação com os palmeirenses e destacou a importância dos torcedores nos momentos positivos e negativos da trajetória do clube. Deyverson relembrou o apoio nas arquibancadas, as viagens e o sacrifício dos fãs para acompanhar o Verdão.
Deyverson queria final entre Palmeiras e Flamengo
Apesar de a decisão deste ano colocar Palmeiras e Estudiantes frente a frente, Deyverson revelou que tinha outros favoritos para a final da Libertadores. Inicialmente, o atacante desejava um confronto entre seu atual clube, a LDU, e o Verdão. Com a eliminação dos equatorianos, passou a torcer por uma reedição da decisão de 2021, contra o Flamengo.
— Queria que fosse LDU e Palmeiras, mas não aconteceu, infelizmente. Depois que o Palmeiras ganhou, a gente aqui com certeza queria que fosse Palmeiras e Flamengo — contou.
O Flamengo, no entanto, acabou eliminado pelo Estudiantes nesta edição do torneio. Ao comentar a rivalidade entre palmeirenses e rubro-negros, Deyverson também pediu respeito entre as torcidas e ressaltou que as provocações devem ficar restritas ao futebol.
O atacante afirmou ter respeito pelo Flamengo e reconheceu a grandeza e as conquistas do clube carioca. Também demonstrou incômodo com ataques pessoais nas redes sociais, principalmente por envolverem familiares.
Deyverson foi herói do Palmeiras na Libertadores de 2021
Deyverson teve duas passagens pelo Palmeiras, entre 2017 e 2022, e marcou seu nome na história do clube. O atacante foi o autor do gol do título da Libertadores de 2021, na prorrogação contra o Flamengo, no Estádio Centenário, em Montevidéu, mesmo palco da decisão deste sábado.
Além da conquista continental, o jogador também levantou os troféus do Campeonato Brasileiro de 2018 e da Recopa Sul-Americana de 2022 pelo Verdão.
Depois de deixar o Palmeiras, Deyverson passou por Cuiabá, Atlético-MG e Fortaleza, antes de se transferir para a LDU, do Equador, onde atua atualmente.
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