O ex-jogador e comentarista da ESPN, Zinho, apontou o Palmeiras como favorito ao título da Libertadores, mas fez um alerta sobre a pressão que a equipe carrega após perder o Campeonato Brasileiro na reta final. O Verdão enfrenta o Estudiantes, da Argentina, neste sábado (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

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Na avaliação do comentarista, a equipe comandada por Abel Ferreira é tecnicamente superior ao adversário. Entretanto, a frustração no campeonato nacional pode aumentar a cobrança sobre o elenco alviverde, que busca o quarto título continental de sua história.

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— Acho o Palmeiras favorito para o título, mas vamos ver como o time se comporta após perder o Campeonato Brasileiro. A pressão aumenta, a cobrança da torcida aumenta, é normal. Mas é o grande objetivo do palmeirense — avaliou Zinho ao Lance!.

Zinho, comentarista dos canais ESPN (Foto: Divulgação)

Jornalistas analisam a final da Libertadores

Gian Oddi também reconheceu a superioridade técnica do Palmeiras, mas destacou a capacidade competitiva do Estudiantes. A equipe argentina eliminou o Flamengo na semifinal, mesmo atuando durante boa parte do confronto com um jogador a menos.

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— Ainda que o Palmeiras seja realmente tecnicamente mais forte, tenha mais jogadores com capacidade de decisão, é um confronto equilibrado no qual o favoritismo dos brasileiros, se existe, eu acho que é um favoritismo pequeno — analisou.

Eduardo de Meneses, por sua vez, apostou na conquista do tetracampeonato alviverde. O jornalista destacou a qualidade do elenco palmeirense e projetou uma partida marcada pela importância das estratégias adotadas pelos treinadores.

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— Para mim, vai ser um jogo muito difícil, estudado, muito trabalhado, os treinadores vão ter uma função importante, mas o Palmeiras vai ganhar — projetou.

Já Bruno Vicari ressaltou a dimensão histórica da decisão, que pode consagrar Abel Ferreira como tricampeão da Libertadores. Apesar da pressão pelos resultados recentes, o jornalista avaliou positivamente o desempenho da equipe ao longo da competição continental.

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— O Palmeiras carrega um pouco aquela pressão por ter perdido na reta final o Campeonato Brasileiro, mas, ao mesmo tempo, a gente nota que o time tem jogado bem. Foi avançando com dificuldade na Libertadores, e isso pode ser um sinal de que o final vai ser talvez tão dramático quanto, mas quem sabe, para o palmeirense, um final feliz — comentou.