Internacional e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Brasileirão Série A. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Colorado foi derrotado pelo Vitória por 5 a 2, pelo Brasileirão Série A, em 23 de novembro. Já o Red Bull Bragantino venceu o Vasco por 1 a 0, pelo Brasileirão Série A, em 22 de novembro.

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Na tabela de classificação, o Internacional ocupa a 14ª colocação, com 41 pontos. O Red Bull Bragantino, por sua vez, está em 11º lugar, com 46 pontos.

Onde assistir

Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)

📅 Data: 29 de Novembro de 2026

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio José Pinheiro Borda, Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Onde assistir: Transmissão SporTV e Premiere (Pay-Per-View).

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Brasileirão Série A 2026

Data e horário: 29 de Novembro de 2026, às 18h30

Local: Estádio José Pinheiro Borda, Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Rodada: 37

Fase: Temporada regular

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Escalações prováveis

Internacional

Técnico: Eduardo Baptista

Kauan Jesus; Matheus Bahia, Juninho, G. Mercado e B. Aguirre; R. Villagra, Ronaldo e Bruno Gomes; J. Carbonero, Vitinho e Alerrandro.

Red Bull Bragantino

Técnico: Vágner Mancini

Tiago Volpi; Juninho Capixaba, Gustavo Marques, Alix e Ryan Augusto; Fabinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa; H. Mosquera, Wallace Yan e Eduardo Sasha.

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Como chegam Internacional e Bragantino para o confronto?

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O Internacional chega pressionado para o duelo, em meio à luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Colorado ocupa a 18ª colocação, com 38 pontos, e vem de duas derrotas consecutivas na competição. Na rodada mais recente, a equipe gaúcha foi goleada pelo Vitória por 5 a 2, no Beira-Rio. Antes disso, perdeu por 2 a 1 para o Vasco, em São Januário. Com apenas duas partidas restantes, o time precisa reagir para evitar a queda à Série B de 2027.

Já o Bragantino chega em situação mais confortável na tabela, mas ainda possui objetivos importantes nesta reta final de temporada. Na oitava colocação, com 50 pontos, o Massa Bruta segue na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores. A equipe comandada por Vagner Mancini vem de vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em Bragança Paulista, resultado que encerrou uma sequência de duas partidas sem vencer. Antes disso, havia sido derrotada pelo Vitória por 2 a 1.

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