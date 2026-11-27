Argentina x Alemanha: onde assistir, horário e escalações
Seleções se enfrentam pela fase de amistosos femininos
Argentina e Alemanha se enfrentam neste domingo (29), às 20h15 (horário de Brasília), no Estadio Único Diego Armando Maradona, em La Plata, pela fase de amistosos femininos de seleções. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O último jogo da Argentina foi contra a Costa Rica, em amistoso internacional, com vitória por 7 a 0. Já a Alemanha venceu a Holanda por 5 a 0 na UEFA Nations League 2026/2027.
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Onde assistir
- Competição: Amistosos femininos de seleções (Amistosos 1)
- 📅 Data: 29 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 20h15 (de Brasília)
- 📍 Local: Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata, Provincia de Buenos Aires
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Amistosos femininos de seleções 2026
Data e horário: 29 de Novembro de 2026, às 20h15
Local: Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata, Provincia de Buenos Aires
Fase: Amistosos 1
Como chegam Alemanha e Argentina para o confronto?
A Alemanha chega embalada para o amistoso após conquistar duas vitórias na última Data Fifa, disputada em outubro. A seleção comandada por Christian Wück venceu a Austrália por 4 a 2 e superou o Japão por 2 a 1, resultados que reforçam o bom momento da equipe. Bicampeãs mundiais, as alemãs estão classificadas para a Copa do Mundo Feminina de 2027 e utilizam os compromissos na América do Sul como parte da preparação para o torneio.
Do outro lado, a Argentina busca aproveitar o fator casa para encarar uma das principais seleções do futebol feminino mundial. A equipe vem de dois confrontos contra o Brasil, ambos em outubro: primeiro, sofreu uma derrota por 3 a 1 e, na sequência, empatou por 2 a 2. Classificada para a Copa do Mundo de 2027, a Albiceleste terá pela frente um adversário de alto nível em um importante teste para avaliar seu desempenho diante de uma seleção europeia.
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