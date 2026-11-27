Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 20h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, e a inteligência artificial projetou o confronto. O encontro reúne dois times bem posicionados na parte de cima da tabela: o Tricolor tenta encostar nos mineiros e carimbar a vaga na Copa Libertadores de 2027, enquanto a Raposa busca somar pontos para confirmar matematicamente o terceiro lugar.

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Veja a previsão da IA:

A tendência é de um triunfo do Fluminense por 2 a 1 no Maracanã. Atuando em casa com o apoio de sua torcida, a equipe carioca deve buscar o controle territorial e acelerar a circulação de bola no terço final para abrir espaços na defesa celeste. Mesmo com o Cruzeiro apostando na organização de meio-campo e em transições rápidas para levar perigo e balançar as redes, o fator local e a urgência do Tricolor na reta final do campeonato devem fazer a diferença para garantir os três pontos.

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Cruzeiro x Fluminense, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Como chegam as equipes

O Fluminense chega embalado para o compromisso no Maracanã. Na quarta colocação, com 63 pontos, o time carioca venceu seus últimos quatro jogos pelo Brasileirão e tenta manter a sequência positiva diante de sua torcida.

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Na rodada passada, a equipe tricolor superou o Mirassol por 1 a 0. Agora, uma nova vitória pode aproximar o Fluminense do Cruzeiro na classificação e confirmar matematicamente a presença do clube na próxima edição da Libertadores.

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O Cruzeiro, por sua vez, também vive grande fase na competição. Terceiro colocado, com 66 pontos, o time mineiro acumula seis vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e chega ao Rio de Janeiro depois de vencer a Chapecoense por 2 a 1.

Com a possibilidade de assegurar a terceira posição de forma antecipada, a Raposa busca mais três pontos fora de casa. O confronto também representa uma oportunidade de ampliar a vantagem sobre o próprio Fluminense na reta final da temporada.