Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após entregar o cargo
Tricolor paulista venceu por 3 a 1 nesta quinta-feira (26)
Após a vitória por 3 a 1 sobre o Remo, nesta quinta-feira (26), no Morumbis, pela 37ª rodada, o treinador confirmou que não permanecerá na próxima temporada, decisão que também envolve o diretor executivo Rafinha. Parte dos torcedores comemorou a notícia e aproveitou para manifestar insatisfação com o trabalho do técnico.
➡️ Torcida do São Paulo protesta com faixas no Morumbis: 'Até quando ficaremos jogando para não cair?'
O anúncio movimentou os torcedores tricolores, que demonstraram alívio com a saída de Dorival e projetaram mudanças no comando da equipe para 2027.
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Veja a repercussão:
Dorival Júnior explica decisão de deixar o São Paulo
– Desculpem a demora. Estávamos comunicando aos atletas e ao presidente e ao estafe que a nossa permanência vai acontecer até a última partida do Brasileiro deste ano. Depois disso, é importante que deixemos o clube para que os futuros candidatos à presidência possam escolher os profissionais. É uma condição que estamos pensando muito mais no São Paulo do que propriamente e especificamente nas pessoas dos profissionais, tanto o Dorival quanto o Rafinha.
– Acho que é um momento que temos que pensar ali na frente que o acúmulo de um novo resultado negativo, no Brasileiro ou no Paulista de 2027, traríamos à tona todo esse passivo em relação à campanha deste ano, ainda que nos últimos dez anos praticamente se assemelhe muito em termos de pontuação. Sobrecarregaria demais e seria um momento importante para que possamos colocar aos dois presidentes e estamos à disposição, para que possamos fazer e já fizemos por orientação do Rafinha um diagnóstico para que nós possamos passar a todos os profissionais que cheguem nesse momento e que cheguem pegos de surpresa toda a condição do clube e tudo aquilo que observamos ao longo desse processo e desse período – afirmou o treinador.
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