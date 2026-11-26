Dois dias antes da grande decisão da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes, uma declaração de Alexander Barboza virou assunto nas redes sociais. Em entrevista à TV Palmeiras nesta quinta-feira (26), o zagueiro disse que conquistou a primeira taça da competição em casa, quando venceu em 2024 pelo Botafogo no Estádio Monumental de Núñez, na Argentina, e, desta vez, afirmou que vencerá em sua segunda casa, no Uruguai.

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— A primeira Libertadores eu ganhei na minha casa, e a segunda vou ganhar na minha segunda casa, no Uruguai — afirmou Barboza.

Os fatos que motivam a declaração são que Barboza é filho de pai uruguaio, porém nasceu em solo argentino. Recentemente, o atleta concluiu sua naturalização pela seleção comandada por Diego Forlán.

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Alexander Barboza em treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)<br>

Palmeiras supera turbulências e chega à final da Libertadores com protagonismo de trio

O Palmeiras está novamente na final da Libertadores. O confronto com o Estudiantes, neste sábado (28), marca a quarta decisão do clube na década. Até chegar à final, a equipe terminou a fase de grupos na segunda colocação, superou duas eliminatórias nos pênaltis e teve como protagonistas Carlos Miguel e Gustavo Gómez, no sistema defensivo, e Flaco López, no comando do ataque.

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Ainda na fase de grupos, o Palmeiras somou 11 pontos, em uma campanha que incluiu uma derrota como mandante no Nubank Parque. O resultado fez a equipe terminar na segunda colocação da chave, atrás justamente do Cerro Porteño, adversário nas oitavas de final.

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O Palmeiras voltou a apresentar dificuldades como mandante no confronto com os paraguaios. No jogo de ida das oitavas de final, empatou por 1 a 1. Na volta, porém, venceu por placar mínimo, com gol de cabeça de Gustavo Gómez, e garantiu a classificação.

Nas quartas de final e na semifinal, Carlos Miguel foi o principal destaque. As duas classificações foram decididas nas cobranças de pênaltis, com participação decisiva do goleiro, contratado justamente para reforçar a equipe em momentos como esses. Diante da LDU, em Quito, defendeu duas cobranças. Contra o Fluminense, voltou a aparecer e pegou mais um pênalti.

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Flaco López mantém o ritmo no ataque

Se Gustavo Gómez e Carlos Miguel foram os pilares defensivos que conduziram o Palmeiras a mais uma final de Libertadores, Flaco López assumiu o protagonismo no setor ofensivo. O argentino participou diretamente de sete dos 17 gols marcados pelo clube na atual edição do torneio.

Entre eles, estão gols decisivos contra o Cerro Porteño, nas oitavas de final, e o Fluminense, na semifinal. Além de ser o principal goleador do Palmeiras na Libertadores, Flaco também lidera a artilharia da equipe na temporada, repetindo o desempenho de 2025.

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Participações de Flaco em gols