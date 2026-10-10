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Conmebol: Flamengo e Vasco lideram ranking de prêmios

Clubes cariocas acumularam maiores valores entre semifinalistas da Copa Libertadores e Sul-Americana; entenda

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
10/10/2026 10:42
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Craque Rubro-Negro destacou pontos a melhorar na equipe carioca (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)
Craque Rubro-Negro destacou pontos a melhorar na equipe carioca (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

O Flamengo, com US$ 9,61 milhões arrecadados até a semifinal, é o grande líder do ranking de premiações acumuladas pelos semifinalistas da Copa Libertadores e da Sul-Americana, divulgado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Considerando apenas a Sul-Americana, o Vasco da Gama é o clube com maior premiação acumulada.

O clube carioca chegou a R$ 49,91 milhões na soma dos valores recebidos ao longo da competição. O desempenho superior do Flamengo em relação aos demais semifinalistas se explica pelo número de vitórias na fase de grupos: cinco triunfos, contra três do Palmeiras e apenas dois de Fluminense e Estudiantes.

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O Palmeiras aparece em segundo no ranking da Libertadores, com US$ 9,27 milhões (R$ 48,15 milhões). Fluminense e Estudiantes dividem a terceira posição, com US$ 8,93 milhões (R$ 46,38 milhões) cada. Na competição, cada vitória na fase de grupos vale US$ 340 mil (R$ 1,76 milhão), por isso a diferença nos valores.

Premiação da Libertadores, com Flamengo no topo

A estrutura de premiação da competição continental prevê os seguintes valores por fase:

  • Fase de grupos: US$ 1 milhão (R$ 5,19 milhões)
  • Cada vitória na fase de grupos: US$ 340 mil (R$ 1,76 milhão)
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,49 milhões)
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,8 milhões)
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,95 milhões)
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,3 milhões)
  • Campeão: US$ 25 milhões (R$ 129,8 milhões)

As semifinais da Libertadores colocam Flamengo e Estudiantes de um lado, e Palmeiras e Fluminense do outro.

Sul-Americana: Vasco à frente

Na Sul-Americana, o Vasco da Gama acumulou US$ 3,87 milhões (R$ 20,1 milhões) e lidera o ranking entre os semifinalistas. O Montevidéu City Torque aparece em segundo, com US$ 3,73 milhões (R$ 19,37 milhões). O Atlético-MG soma US$ 3,38 milhões (R$ 17,55 milhões), na terceira colocação.

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O Boca Juniors fecha a lista com US$ 2,6 milhões (R$ 13,5 milhões), reflexo de uma trajetória diferente dos demais. O clube argentino chegou à Sul-Americana após terminar em terceiro lugar no seu grupo na Libertadores, o que excluiu da conta os valores recebidos naquela competição. Se os prêmios da Libertadores fossem somados, o Boca teria mais US$ 3,68 milhões (R$ 19,11 milhões) e superaria o valor arrecadado pelo Vasco.

A diferença entre as premiações na Sula decorre de dois fatores. Além do bônus de US$ 125 mil (R$ 649 mil) por vitória na fase de grupos, a competição tem uma fase de mata-mata extra antes das oitavas: o playoff entre os segundos colocados de cada grupo e os times vindos da Libertadores. Vasco e Boca disputaram essa fase e somaram US$ 500 mil (R$ 2,59 milhões) cada. Atlético-MG e City Torque, que avançaram em primeiro nos respectivos grupos, ficaram de fora.

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Isso explica a liderança do Vasco, mesmo com três vitórias na fase de grupos contra quatro do City Torque. O bônus do playoff equilibrou a diferença de desempenho na primeira fase.

A estrutura de premiação da Sul-Americana é a seguinte:

  • Fase de grupos: US$ 300 mil (R$ 1,55 milhão)
  • Cada vitória na fase de grupos: US$ 125 mil (R$ 649 mil)
  • Playoffs: US$ 500 mil (R$ 2,59 milhões)
  • Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,11 milhões)
  • Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,63 milhões)
  • Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,15 milhões)
  • Vice-campeão: US$ 2,5 milhões (R$ 12,98 milhões)
  • Campeão: US$ 10 milhões (R$ 51,94 milhões)

As semifinais da Sul-Americana definem os confrontos entre Vasco e Boca Juniors, e entre City Torque e Atlético-MG.

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