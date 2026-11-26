O Monaco venceu o Hearts por 3 a 2 nesta quinta-feira (26), em partida válida pela Conference League, e Filipe Luís virou assunto nas redes sociais. Apesar de iniciar o duelo atrás no placar, o time comandado pelo brasileiro se recuperou e virou a partida com gols de Balogun e Edan Diop. Com o resultado, a equipe francesa segue com 100% de aproveitamento na competição europeia, somando 12 pontos em quatro jogos.

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Balogun cobra pênalti em Hearts x Monaco, pela Conference League (Foto: Divulgação/AS Monaco)

Como foi a partida?

Em um primeiro tempo muito equilibrado, Hearts e Monaco fizeram um duelo com muitas chances de gols. Aos 14 minutos, Altena cobrou uma falta na trave, mas teve uma nova chance após Kerjota pegar a sobra e encontrar o jogador na entrada da área, que soltou uma bomba para abrir o placar para os escoceses. No entanto, Balogun converteu um pênalti aos 24 minutos e deixou tudo igual. E aos 40 minutos, os franceses pressionaram a saída de bola dos adversários, Balogun serviu Diop na área, que bateu rasteirinho para virar o jogo. Mas o Hearts respondeu na sequência com Kerjota aproveitando um corte da defesa do Monaco após bola alçada na área e marcando um golaço com uma finalização colocada da entrada da área.

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No segundo tempo, o Monaco pressionou o Hearts e criou as melhores chances em busca da vitória. No primeiro minuto, Abline arrancou do campo de defesa ao ataque e bateu da entrada da área por cima da meta. Os escoceses responderam com Guendouz trazendo uma bola da esquerda para o meio e chutando firme para defesa de Hrádecky. Na sequência, os franceses voltaram a assustar com Teze sendo servido por Balogun na entrada da área e soltando uma bomba para defesa de Reus. E Abline teve uma oportunidade em cobrança de falta, mas o goleiro adversário fez outra bela intervenção. Nos acréscimos, Balogun recebeu um passe livre de marcação pelo lado direito da área, mas a finalização cruzada saiu tirando tinta da trave. E no último minuto, Balogun recebeu um passe em profundidade de Coulibaly, saiu cara a cara com Reus e finalizou para marcar o gol da vitória.