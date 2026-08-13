Santos está pronto para enfrentar Macará pela Sul-Americana; Neymar titular? Peixe busca abrir vantagem no jogo de ida na Vila Belmiro

O Santos encara o Macará, do Equador, nesta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O Peixe terminou a fase de grupos na segunda colocação e disputou o playoff diante do Universidad Central, da Venezuela, vencendo os dois jogos.

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A ideia do técnico Cuca é garantir uma vitória por uma boa diferença de gols para tentar viajar ao Equador com um time alternativo, já que o deslocamento exige uma logística elaborada. Por isso, Neymar será titular no ataque ao lado de Barreal e Gabriel Barbosa.

Cuca não poderá contar com Lucas Veríssimo, que se recupera de uma lesão na panturrilha direita, e Igor Vinícius, com lombalgia. Por isso, Gabriel Menino e Luan Peres foram escolhidos para ocupar as respectivas posições. João Ananias agora fica como opção no banco de reservas, enquanto Willian Arão foi deslocado para a zaga.

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O jogo de volta será no dia 20 de agosto, quinta-feira da semana que vem, no Equador. Mas antes, o Peixe enfrenta o Vasco pelo Brasileirão, neste domingo (16), às 16h (de Brasília), em São Januário.

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Vestiário do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Ficha Técnica:

⚽ SANTOS X MACARÁ - jogo de ida das oitavas de final

🏆 Copa Sul-Americana

📆 Data e horário: quarta-feira, dia 13 de agosto, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Urbano Caldeira - Vila Belmiro (Santos, SP)

👁️ Onde assistir: Disney+ (plano premium)

🕴️ Arbitragem: Kevin Ortega (PER)

🚩 Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)

📺 VAR: Joel Alarcon (PER)

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Escalação:

SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Luan Peres e Willian Arão e Escobar; Christian Oliva, João Schmidt e Gabriel Bontempo; Neymar, Barreal e Gabigol. (Técnico: Cuca)

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