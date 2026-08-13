Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Santos está pronto para enfrentar Macará pela Sul-Americana; Neymar titular?

Peixe busca abrir vantagem no jogo de ida na Vila Belmiro

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
13/08/2026 17:55
Favorite o Lance! no Google
Vila Belmiro em noite de Copa Sul-Americana. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)
Vila Belmiro em noite de Copa Sul-Americana. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

O Santos encara o Macará, do Equador, nesta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O Peixe terminou a fase de grupos na segunda colocação e disputou o playoff diante do Universidad Central, da Venezuela, vencendo os dois jogos.

continua após a publicidade

A ideia do técnico Cuca é garantir uma vitória por uma boa diferença de gols para tentar viajar ao Equador com um time alternativo, já que o deslocamento exige uma logística elaborada. Por isso, Neymar será titular no ataque ao lado de Barreal e Gabriel Barbosa.

Cuca não poderá contar com Lucas Veríssimo, que se recupera de uma lesão na panturrilha direita, e Igor Vinícius, com lombalgia. Por isso, Gabriel Menino e Luan Peres foram escolhidos para ocupar as respectivas posições. João Ananias agora fica como opção no banco de reservas, enquanto Willian Arão foi deslocado para a zaga.

continua após a publicidade

O jogo de volta será no dia 20 de agosto, quinta-feira da semana que vem, no Equador. Mas antes, o Peixe enfrenta o Vasco pelo Brasileirão, neste domingo (16), às 16h (de Brasília), em São Januário.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Vestiário do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Vestiário do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Ficha Técnica:

⚽ SANTOS X MACARÁ - jogo de ida das oitavas de final
🏆 Copa Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira, dia 13 de agosto, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Urbano Caldeira - Vila Belmiro (Santos, SP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (plano premium)
🕴️ Arbitragem: Kevin Ortega (PER)
🚩 Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)
📺 VAR: Joel Alarcon (PER)

continua após a publicidade

Escalação:

SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Luan Peres e Willian Arão e Escobar; Christian Oliva, João Schmidt e Gabriel Bontempo; Neymar, Barreal e Gabigol. (Técnico: Cuca)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Cuca durante jogo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

Santos vive dilema entre escolher priorizar Copas ou sair do Z4 do Brasileirão

Há 11 horas
Cuca comanda treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Bretta/ Santos FC)

Santos

Santos divulga lista de relacionados para duelo contra Macará pela Sul-Americana

Há 1 dia
Neymar treina com o elenco do Santos visando jogo contra o Macará. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

Com Neymar, Santos encerra preparação para duelo pela Sul-Americana

Há 1 dia
Cuca durante partida do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

Confira a agenda de jogos do Santos no mês de agosto

Há 1 dia
onde assistir

Santos

Santos x Macará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Há 1 dia
Neymar comemora gol de Rony com assistência sua no jogo de volta entre Santos e Remo na Copa do Brasil

Futebol Nacional

Contra o Palmeiras, Neymar tenta redenção enquanto Santos busca título da Copa do Brasil

Há 1 dia
Mais LANCE!
Cuca durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos encara sequência de três clássicos decisivos pela Copa do Brasil e Brasileirão

Taça da Copa do Brasil (Foto: Divulgação / CBF)

CBF divulga datas e horários dos jogos de quartas de final da Copa do Brasil

Wendy Candelo vai reforçar o Santos até o final deste ano. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Sereias da Vila anunciam contratação da colombiana Wendy Candelo

Maurício Maruca ao lado de Rodrigo Marino em evento do lançamento da candidatura à presidência do Santos. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Maurício Maruca lança candidatura à presidência do Santos; veja propostas

Sul-Americana Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Oitavas de final da Sul-Americana: confrontos, retrospectos e mais

Futebol e violência contra mulher

Estudo aponta aumento de agressões contra mulheres em dias de jogos de futebol

Sorteio na CBF define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

ANÁLISE – Copa do Brasil terá uma final em jogo único e três em ida e volta

Brad Pitt durante premiação

Brad Pitt debocha de Neymar em entrevista: 'Precisa de ajuda'

Fábio Sormani faz forte desabafo sobre Neymar contra Chapecoense (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Neymar vira assunto após sorteio da Copa do Brasil: 'Não joga'

Edu Dracena no Jogo Aberto, programa da Band

Edu Dracena aponta favorito em Santos x Palmeiras pela Copa do Brasil

Neymar comemora gol de Rony com assistência sua no jogo de volta entre Santos e Remo na Copa do Brasil

Santos encara o Palmeiras e tem 'vantagem' na Copa do Brasil

Jogadores do Palmeiras e do Santos em ação durante o clássico

Torcida do Palmeiras manda recado após sorteio da Copa do Brasil: 'Obrigação'

Sorteio do mando de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Sorteio define os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil