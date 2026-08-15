Abel muda esquema tático do Palmeiras para enfrentar o Fluminense; veja
Bola rola no Maracanã às 16h30; veja o time
O técnico Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para o duelo diante do Fluminense, na tarde deste sábado (15), e realizou uma mudança drástica na formação tática do onze inicial. A bola rola no Maracanã às 16h30 e o alviverde mira os três pontos para seguir na liderança isolada do Brasileirão e com vantagem para o Flamengo, segundo colocado.
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O treinador abriu mão do esquema com trê zagueiros e voltou a atuar com dois na zaga e dois nas laterais. Dessa forma, Gustavo Gómez e Murilo formam dupla, enquanto Piquerez sai de ala e fica como lateral esquerdo, além de Giay na lateral direita.
No meio-campo, Marlon Freitas e Andreas Pereira seguem como titulares e ganham a companhia mais à frente de Jhon Arias e Allan, que também são mantidos no onze inicial, mas há uma mudança na função deles, já que Abel deve ter o Palmeiras num 4-4-2. A dupla de ataque será Flaco López e Vitor Roque, reeditando a parceria já vista na temporada passada,
Dessa forma, a escalação do Palmeiras contra o Fluminense é: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Arias; Flaco López e Vitor Roque.
O Palmeiras lidera a tabela com 48 pontos, seis a mais que o Flamengo, segundo colocado, enquanto o Fluminense, que demitiu Zubeldía no meio da semana, segue na cola na quarta colocação com 35 pontos conquistados.
✅Ficha do jogo
FLUMINENSE X PALMEIRAS
BRASILEIRÃO - 23ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 15 de agosto de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
Escalação
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Arias; Flaco López e Vitor Roque.
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