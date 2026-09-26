Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Lorena comenta potencial rivalidade em Sesc Flamengo x Praia Clube

Central reconhece possível surgimento de clássico, mas afirma que derrota na última Superliga ficou para trás

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 08:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Lorena bloqueia em Sesc Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei
Lorena bloqueia em Sesc Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei (Foto: Paula Reis/CRF)

Com novo encontro marcado para este sábado (26), Sesc Flamengo e Praia Clube vão dando contornos de clássico ao confronto que, recentemente, decidiu um dos finalistas da Superliga. O potencial surgimento de uma rivalidade interestadual existe, mas não atrapalha os planos de Lorena, central do Rubro-Negro com passagem pela equipe de Uberlândia.

Pri Heldes levanta em Sesc RJ Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei

Vôlei: confira os lances de Fluminense x Praia Clube pela Copa Supervôlei

Vôlei
Há 9 horas
Macris segura bola com as duas mãos enquanto realiza movimento de saque, em jogo do Praia Clube

Macris não viaja com o Praia Clube e é desfalque na Copa Supervôlei

Vôlei
Há 11 horas
Valquíria comemora ponto em Sesc RJ Flamengo x Fluminense na Copa Supervôlei

Valquíria vive reencontro com Sesc Flamengo na Copa Supervôlei

Vôlei
Há 1 dia

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Para Lorena, a eliminação na semifinal da última Superliga ficou no passado. Apesar de os times virem de uma série melhor de três acirrada e já estarem com "revanche" marcada, a meio-de-rede prefere construir uma nova história para esta temporada, sem se apegar ao que aconteceu antes e que possa fazer do duelo um novo clássico do vôlei feminino brasileiro.

continua após a publicidade

— Foram detalhes que elas (Praia Clube) souberam trabalhar muito bem. A gente sabe que tem que pegar como exemplo, mas a gente não ficou lá atrás. Viemos para uma próxima temporada, estamos construindo uma nova temporada. Óbvio que fica (marcado), né? Como o Fla-Flu sempre é clássico, ali pode virar um clássico ou não. A gente sabe que cada temporada é uma temporada, cada jogo é um jogo e a construção é nova, assim como esse jogo também vai ser — projetou a central, após a vitória sobre o Fluminense na estreia da Copa Supervôlei.

Jogadoras do Sesc Flamengo comemoram ponto no jogo 2 da semifinal da Superliga Feminina 2025/26, contra o Praia Clube
Sesc Flamengo foi eliminado pelo Praia Clube na última Superliga (Foto: Paula Reis/CRF)

➡️ Praia Clube bate o Fluminense e faz "final" com Sesc Flamengo na Copa Supervôlei

➡️ Natinha explica dispensa da Seleção Brasileira: 'Melhor escolha'

Campeão, Praia Clube avançou pelo Sesc Flamengo na semifinal

Antes de se sagrar tricampeão nacional, o Praia Clube precisou passar por uma semifinal de três partidas emocionantes contra o Sesc Flamengo. A série começou em Uberlândia, com o Aurinegro aplicando 3 a 0 e tendo a chance de carimbar a classificação no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

A expectativa parecia se confirmar quando o Praia abriu 2 a 0 no jogo 2. Porém, após sofrer o empate e ter quatro match points no tie-break, o Sesc Flamengo buscou a virada e forçou o terceiro e decisivo confronto, novamente no Maracanãzinho.

Em um novo tie-break, o Praia Clube conseguiu sair com a vitória e a classificação para a final, onde enfrentaria seu maior rival, o Minas, e conquistaria seu terceiro troféu nacional.

continua após a publicidade

Reencontro pela Copa Supervôlei

Sesc Flamengo e Praia Clube voltam a se enfrentar neste sábado (26), às 19h (de Brasília), dessa vez pela última rodada da Copa Supervôlei. O torneio amistoso serve como preparação para a Superliga 2026/27, que começa em outubro.

A partida equivale a uma final, já que ambos os times venceram o Fluminense por 3 sets a 1 no triangular. O vencedor leva o título inédito da competição, que acontece em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Tabela de jogos do torneio*

Quinta-feira, 24 de setembro
Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26)

Sexta-feira, 25 de setembro
Praia Clube 3 x 1 Fluminense (25/23, 28/30, 25/14 e 25/13)

Sábado, 26 de setembro
Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h

Tudo sobre
Sugerida para você!
Colagem de fotos da equipes de Sesc Flamengo, à esquerda, e Praia Clube, à direita, comemorando ponto em jogos da Copa Supervôlei

Vôlei

Vale taça! Sesc Flamengo e Praia Clube duelam pela Copa Supervôlei neste sábado

Há 31 minutos
Sabrina ataca em Fluminense x Praia Clube pela Copa Supervôlei

Vôlei

Com 'bagagem' de Seleção, Sabrina estreia pelo Praia Clube

Há 1 hora
Natinha comemora ponto em Brasil x Bélgica pela Liga das Nações feminina de vôlei 2026

Vôlei

Natinha explica dispensa da Seleção Brasileira: 'Melhor escolha'

Há 7 horas
Lara e Fabíola sobem no bloqueio em Fluminense x Praia Clube na Copa Supervôlei

Vôlei

Fluminense x Praia Clube marca 'Lei do Ex' na Copa Supervôlei

Há 7 horas
Praia Clube vence Fluminense na Copa Supervôlei

Vôlei

Praia Clube bate o Fluminense e faz 'final' com Sesc Flamengo na Copa Supervôlei

Há 9 horas
Macris segura bola com as duas mãos enquanto realiza movimento de saque, em jogo do Praia Clube

Vôlei

Macris não viaja com o Praia Clube e é desfalque na Copa Supervôlei

Há 12 horas
Mais LANCE!
Pri Heldes levanta em Sesc RJ Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei

Vôlei: confira os lances de Fluminense x Praia Clube pela Copa Supervôlei

Fluminense comemora ponto na Copa Supervôlei

Fluminense x Praia Clube: horário e onde assistir à Copa Supervôlei

Sentado, Bernardinho gesticula com os braços abertos, enquanto Hélio Griner, em pé, aponta com o dedo indicador direito

Sob o olhar de Bernardinho, Hélio Griner assume o Sesc Flamengo no Fla-Flu

Ariane comemora ponto do Fluminense sobre o Sesc RJ Flamengo na Copa Supervôlei

Ariane, do Fluminense, não descarta sonho de Seleção: 'Consequência'

Pri Heldes, do Fluminense, e o filho Emanuel, de 1 ano

De volta após gravidez, Pri Heldes joga aos olhos do filho: 'Privilegiada'

Valquíria comemora ponto em Sesc RJ Flamengo x Fluminense na Copa Supervôlei

Valquíria vive reencontro com Sesc Flamengo na Copa Supervôlei

Sesc RJ Flamengo vence Fluminensa na estreia da Copa Supervôlei

Sesc Flamengo vence clássico contra Fluminense na estreia da Copa Supervôlei

Fluminense supera Flamengo por 3 sets a 2 na Superliga Feminina (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Veja os lances da vitória do Sesc Flamengo sobre o Fluminense na Copa Supervôlei

Sesc RJ Flamengo x Fluminense na Superliga feminina de vôlei 2025/26

Sesc Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei: horário e onde assistir

Laís aquece para jogo do Sesc RJ Flamengo na Superliga 2025/26

No Sesc Flamengo, Laís mira volta à Seleção: 'Não é cadeira cativa'

Colagem de fotos de Simone Lee, do Sesc RJ Flamengo, à esquerda; e Ariane, do Fluminense, à direita

Sem futebol, Flamengo e Fluminense abrem temporada do vôlei com clássico

Fabi Alvim em evento de lançamento da Copa Supervôlei

Fabi revela reação com banimento de Tifanny pela CBV: 'Consternada'

Tainara em ação na Superliga 2025/26 pelo Sesc RJ Flamengo

'100% preparada', Tainara faz estreia com Sesc Flamengo após vaga olímpica