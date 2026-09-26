Lorena comenta potencial rivalidade em Sesc Flamengo x Praia Clube
Central reconhece possível surgimento de clássico, mas afirma que derrota na última Superliga ficou para trás
Com novo encontro marcado para este sábado (26), Sesc Flamengo e Praia Clube vão dando contornos de clássico ao confronto que, recentemente, decidiu um dos finalistas da Superliga. O potencial surgimento de uma rivalidade interestadual existe, mas não atrapalha os planos de Lorena, central do Rubro-Negro com passagem pela equipe de Uberlândia.
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Para Lorena, a eliminação na semifinal da última Superliga ficou no passado. Apesar de os times virem de uma série melhor de três acirrada e já estarem com "revanche" marcada, a meio-de-rede prefere construir uma nova história para esta temporada, sem se apegar ao que aconteceu antes e que possa fazer do duelo um novo clássico do vôlei feminino brasileiro.
— Foram detalhes que elas (Praia Clube) souberam trabalhar muito bem. A gente sabe que tem que pegar como exemplo, mas a gente não ficou lá atrás. Viemos para uma próxima temporada, estamos construindo uma nova temporada. Óbvio que fica (marcado), né? Como o Fla-Flu sempre é clássico, ali pode virar um clássico ou não. A gente sabe que cada temporada é uma temporada, cada jogo é um jogo e a construção é nova, assim como esse jogo também vai ser — projetou a central, após a vitória sobre o Fluminense na estreia da Copa Supervôlei.
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Campeão, Praia Clube avançou pelo Sesc Flamengo na semifinal
Antes de se sagrar tricampeão nacional, o Praia Clube precisou passar por uma semifinal de três partidas emocionantes contra o Sesc Flamengo. A série começou em Uberlândia, com o Aurinegro aplicando 3 a 0 e tendo a chance de carimbar a classificação no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
A expectativa parecia se confirmar quando o Praia abriu 2 a 0 no jogo 2. Porém, após sofrer o empate e ter quatro match points no tie-break, o Sesc Flamengo buscou a virada e forçou o terceiro e decisivo confronto, novamente no Maracanãzinho.
Em um novo tie-break, o Praia Clube conseguiu sair com a vitória e a classificação para a final, onde enfrentaria seu maior rival, o Minas, e conquistaria seu terceiro troféu nacional.
Reencontro pela Copa Supervôlei
Sesc Flamengo e Praia Clube voltam a se enfrentar neste sábado (26), às 19h (de Brasília), dessa vez pela última rodada da Copa Supervôlei. O torneio amistoso serve como preparação para a Superliga 2026/27, que começa em outubro.
A partida equivale a uma final, já que ambos os times venceram o Fluminense por 3 sets a 1 no triangular. O vencedor leva o título inédito da competição, que acontece em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Tabela de jogos do torneio*
Quinta-feira, 24 de setembro
Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26)
Sexta-feira, 25 de setembro
Praia Clube 3 x 1 Fluminense (25/23, 28/30, 25/14 e 25/13)
Sábado, 26 de setembro
Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h
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