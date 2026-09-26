Sesc RJ Flamengo e Praia Clube se enfrentam neste sábado (26), a partir das 19h (de Brasília), em Niterói (RJ), pelo último jogo da Copa Supervôlei. Com uma vitória cada sobre o Fluminense por 3 a 1, as equipes chegam à rodada final para definir o campeão do triangular amistoso de preparação para a Superliga feminina 2026/27.

A competição é o primeiro compromisso de ambos na temporada e serve para os técnicos Bernardinho e Rui Moreira conhecerem melhor seus elencos. O duelo marca a reedição da semifinal da última Superliga, em que o Praia saiu vitorioso após três jogos, avançou à final e se sagrou tricampeão nacional.

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Como chegam as equipes?

O Sesc Flamengo manteve a base do plantel eliminado nas semifinais da Superliga e da Copa Brasil e trouxe reforços pontuais, buscando voltar ao topo do vôlei nacional após 10 anos de jejum.

Sob o comando de Bernardinho, o Rubro-Negro tem a ponteira americana Simone Lee, maior pontuadora da Superliga 2025/26; e a oposta Tainara, da Seleção Brasileira, entre as remanescentes. Como novidades, a equipe carioca conta com a ponteira Ariele, destaque pelo Tijuca Tênis Clube; e a oposta Jaque Schmitz, eleita revelação da Superliga pelo Maringá.

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Veja o elenco completo do Sesc Flamengo

Levantadoras: Giovana e Vivian

Opostas: Tainara e Jaque Schmitz

Ponteiras: Simone Lee, Karina, Ariele e Mikaela

Centrais: Minja Osmasic, Lorena, Juju Gandra, Bia Paranhos e Masa Kirov*

Líberos: Laís e Victoria

Técnico: Bernardinho

*Fora da temporada por rompimento do LCA do joelho esquerdo

Do outro lado, o Praia Clube apresentou um elenco reformulado para defender o título da Superliga, com quatro permanências no time titular: Macris, Michelle, Adenízia e Natinha, além do treinador português Rui Moreira.

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Entre os reforços estão a ponteira russa Sofya Kuznetsova, repatriada do Japão após passagem por Uberlândia entre 2023 e 2025. Além dela, se juntam ao Aurinegro a oposta Sabrina, da Seleção Brasileira; a ponteira Andrea Mitrovic, do Canadá; e a central Lara, ex-Fluminense.

Veja o elenco completo do Praia Clube

Levantadoras: Macris, Fabíola e Milla

Opostas: Carla Santos e Sabrina

Ponteiras: Michelle, Sofya Kuznetsova, Andrea Mitrovic e Drussyla

Centrais: Adenízia, Lara, Lanna e Ana Carolina

Líberos: Natinha e Suelen

Técnico: Rui Moreira

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➡️ Natinha explica dispensa da Seleção Brasileira: 'Melhor escolha'

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Retrospecto: Fla em vantagem e Praia superior na decisão

Michelle ataca em Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na semifinal da Superliga 2025/26 (Foto: Bruno Cunha)

O Rubro-Negro saiu com três vitórias em cinco confrontos disputados entre as equipes durante a última temporada. Porém, foi o Praia Clube quem se saiu melhor no momento decisivo, eliminando o rival na semifinal da Superliga com dois triunfos na série melhor de três.

Confira os últimos resultados

Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Praia Clube - Superliga 2025/26, turno

Praia Clube 1 x 3 Sesc RJ Flamengo - Superliga 2025/26, returno

Praia Clube 3 x 0 Sesc RJ Flamengo - Superliga 2025/26, semifinal (jogo 1)

Sesc RJ Flamengo 3 x 2 Praia Clube - Superliga 2025/26, semifinal (jogo 2)

Sesc RJ Flamengo 2 x 3 Praia Clube - Superliga 2025/26, semifinal (jogo 3)

Próximos compromissos

Depois da Copa Supervôlei, Sesc Flamengo e Praia Clube voltam a se enfrentar em amistoso no próximo sábado (3), às 19h (de Brasília), na cidade de Campo Bom (RS). Será o último jogo dos times antes do início dos estaduais e, em seguida, da Superliga.

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Tabela de jogos da Copa Supervôlei

📍 Arena Niterói

Quinta-feira, 24 de setembro

Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26)

Sexta-feira, 25 de setembro

Praia Clube 3 x 1 Fluminense (25/23, 28/30, 25/14 e 25/13)

Sábado, 26 de setembro

Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h*

*Horário de Brasília