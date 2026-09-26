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Vale taça! Sesc Flamengo e Praia Clube duelam pela Copa Supervôlei neste sábado

Na reedição da semifinal da Superliga, equipes vão em busca do primeiro título da temporada, em Niterói

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 07:30
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Colagem de fotos da equipes de Sesc Flamengo, à esquerda, e Praia Clube, à direita, comemorando ponto em jogos da Copa Supervôlei
Sesc Flamengo e Praia Clube fazem o último jogo da Copa Supervôlei (Foto: Mauricio Val/Divulgação)

Sesc RJ Flamengo e Praia Clube se enfrentam neste sábado (26), a partir das 19h (de Brasília), em Niterói (RJ), pelo último jogo da Copa Supervôlei. Com uma vitória cada sobre o Fluminense por 3 a 1, as equipes chegam à rodada final para definir o campeão do triangular amistoso de preparação para a Superliga feminina 2026/27.

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A competição é o primeiro compromisso de ambos na temporada e serve para os técnicos Bernardinho e Rui Moreira conhecerem melhor seus elencos. O duelo marca a reedição da semifinal da última Superliga, em que o Praia saiu vitorioso após três jogos, avançou à final e se sagrou tricampeão nacional.

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Como chegam as equipes?

O Sesc Flamengo manteve a base do plantel eliminado nas semifinais da Superliga e da Copa Brasil e trouxe reforços pontuais, buscando voltar ao topo do vôlei nacional após 10 anos de jejum.

Sob o comando de Bernardinho, o Rubro-Negro tem a ponteira americana Simone Lee, maior pontuadora da Superliga 2025/26; e a oposta Tainara, da Seleção Brasileira, entre as remanescentes. Como novidades, a equipe carioca conta com a ponteira Ariele, destaque pelo Tijuca Tênis Clube; e a oposta Jaque Schmitz, eleita revelação da Superliga pelo Maringá.

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Veja o elenco completo do Sesc Flamengo

Levantadoras: Giovana e Vivian
Opostas: Tainara e Jaque Schmitz
Ponteiras: Simone Lee, Karina, Ariele e Mikaela
Centrais: Minja Osmasic, Lorena, Juju Gandra, Bia Paranhos e Masa Kirov*
Líberos: Laís e Victoria
Técnico: Bernardinho

*Fora da temporada por rompimento do LCA do joelho esquerdo

Do outro lado, o Praia Clube apresentou um elenco reformulado para defender o título da Superliga, com quatro permanências no time titular: Macris, Michelle, Adenízia e Natinha, além do treinador português Rui Moreira.

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Entre os reforços estão a ponteira russa Sofya Kuznetsova, repatriada do Japão após passagem por Uberlândia entre 2023 e 2025. Além dela, se juntam ao Aurinegro a oposta Sabrina, da Seleção Brasileira; a ponteira Andrea Mitrovic, do Canadá; e a central Lara, ex-Fluminense.

Veja o elenco completo do Praia Clube

Levantadoras: Macris, Fabíola e Milla
Opostas: Carla Santos e Sabrina
Ponteiras: Michelle, Sofya Kuznetsova, Andrea Mitrovic e Drussyla
Centrais: Adenízia, Lara, Lanna e Ana Carolina
Líberos: Natinha e Suelen
Técnico: Rui Moreira

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Retrospecto: Fla em vantagem e Praia superior na decisão

Michelle ataca em Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na semifinal da Superliga Feminina de vôlei 2025/26
Michelle ataca em Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na semifinal da Superliga 2025/26 (Foto: Bruno Cunha)

O Rubro-Negro saiu com três vitórias em cinco confrontos disputados entre as equipes durante a última temporada. Porém, foi o Praia Clube quem se saiu melhor no momento decisivo, eliminando o rival na semifinal da Superliga com dois triunfos na série melhor de três.

Confira os últimos resultados

  • Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Praia Clube - Superliga 2025/26, turno
  • Praia Clube 1 x 3 Sesc RJ Flamengo - Superliga 2025/26, returno
  • Praia Clube 3 x 0 Sesc RJ Flamengo - Superliga 2025/26, semifinal (jogo 1)
  • Sesc RJ Flamengo 3 x 2 Praia Clube - Superliga 2025/26, semifinal (jogo 2)
  • Sesc RJ Flamengo 2 x 3 Praia Clube - Superliga 2025/26, semifinal (jogo 3)

Próximos compromissos

Depois da Copa Supervôlei, Sesc Flamengo e Praia Clube voltam a se enfrentar em amistoso no próximo sábado (3), às 19h (de Brasília), na cidade de Campo Bom (RS). Será o último jogo dos times antes do início dos estaduais e, em seguida, da Superliga.

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Tabela de jogos da Copa Supervôlei

📍 Arena Niterói

Quinta-feira, 24 de setembro
Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26)

Sexta-feira, 25 de setembro
Praia Clube 3 x 1 Fluminense (25/23, 28/30, 25/14 e 25/13)

Sábado, 26 de setembro
Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h*

*Horário de Brasília

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