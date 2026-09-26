Vale taça! Sesc Flamengo e Praia Clube duelam pela Copa Supervôlei neste sábado
Na reedição da semifinal da Superliga, equipes vão em busca do primeiro título da temporada, em Niterói
Sesc RJ Flamengo e Praia Clube se enfrentam neste sábado (26), a partir das 19h (de Brasília), em Niterói (RJ), pelo último jogo da Copa Supervôlei. Com uma vitória cada sobre o Fluminense por 3 a 1, as equipes chegam à rodada final para definir o campeão do triangular amistoso de preparação para a Superliga feminina 2026/27.
A competição é o primeiro compromisso de ambos na temporada e serve para os técnicos Bernardinho e Rui Moreira conhecerem melhor seus elencos. O duelo marca a reedição da semifinal da última Superliga, em que o Praia saiu vitorioso após três jogos, avançou à final e se sagrou tricampeão nacional.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Como chegam as equipes?
O Sesc Flamengo manteve a base do plantel eliminado nas semifinais da Superliga e da Copa Brasil e trouxe reforços pontuais, buscando voltar ao topo do vôlei nacional após 10 anos de jejum.
Sob o comando de Bernardinho, o Rubro-Negro tem a ponteira americana Simone Lee, maior pontuadora da Superliga 2025/26; e a oposta Tainara, da Seleção Brasileira, entre as remanescentes. Como novidades, a equipe carioca conta com a ponteira Ariele, destaque pelo Tijuca Tênis Clube; e a oposta Jaque Schmitz, eleita revelação da Superliga pelo Maringá.
Veja o elenco completo do Sesc Flamengo
Levantadoras: Giovana e Vivian
Opostas: Tainara e Jaque Schmitz
Ponteiras: Simone Lee, Karina, Ariele e Mikaela
Centrais: Minja Osmasic, Lorena, Juju Gandra, Bia Paranhos e Masa Kirov*
Líberos: Laís e Victoria
Técnico: Bernardinho
*Fora da temporada por rompimento do LCA do joelho esquerdo
Do outro lado, o Praia Clube apresentou um elenco reformulado para defender o título da Superliga, com quatro permanências no time titular: Macris, Michelle, Adenízia e Natinha, além do treinador português Rui Moreira.
Entre os reforços estão a ponteira russa Sofya Kuznetsova, repatriada do Japão após passagem por Uberlândia entre 2023 e 2025. Além dela, se juntam ao Aurinegro a oposta Sabrina, da Seleção Brasileira; a ponteira Andrea Mitrovic, do Canadá; e a central Lara, ex-Fluminense.
Veja o elenco completo do Praia Clube
Levantadoras: Macris, Fabíola e Milla
Opostas: Carla Santos e Sabrina
Ponteiras: Michelle, Sofya Kuznetsova, Andrea Mitrovic e Drussyla
Centrais: Adenízia, Lara, Lanna e Ana Carolina
Líberos: Natinha e Suelen
Técnico: Rui Moreira
➡️ Natinha explica dispensa da Seleção Brasileira: 'Melhor escolha'
➡️ Macris não viaja com o Praia Clube e é desfalque na Copa Supervôlei
Retrospecto: Fla em vantagem e Praia superior na decisão
O Rubro-Negro saiu com três vitórias em cinco confrontos disputados entre as equipes durante a última temporada. Porém, foi o Praia Clube quem se saiu melhor no momento decisivo, eliminando o rival na semifinal da Superliga com dois triunfos na série melhor de três.
Confira os últimos resultados
- Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Praia Clube - Superliga 2025/26, turno
- Praia Clube 1 x 3 Sesc RJ Flamengo - Superliga 2025/26, returno
- Praia Clube 3 x 0 Sesc RJ Flamengo - Superliga 2025/26, semifinal (jogo 1)
- Sesc RJ Flamengo 3 x 2 Praia Clube - Superliga 2025/26, semifinal (jogo 2)
- Sesc RJ Flamengo 2 x 3 Praia Clube - Superliga 2025/26, semifinal (jogo 3)
Próximos compromissos
Depois da Copa Supervôlei, Sesc Flamengo e Praia Clube voltam a se enfrentar em amistoso no próximo sábado (3), às 19h (de Brasília), na cidade de Campo Bom (RS). Será o último jogo dos times antes do início dos estaduais e, em seguida, da Superliga.
Tabela de jogos da Copa Supervôlei
📍 Arena Niterói
Quinta-feira, 24 de setembro
Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26)
Sexta-feira, 25 de setembro
Praia Clube 3 x 1 Fluminense (25/23, 28/30, 25/14 e 25/13)
Sábado, 26 de setembro
Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h*
*Horário de Brasília
Vôlei
Com 'bagagem' de Seleção, Sabrina estreia pelo Praia ClubeHá 31 minutos
Vôlei
Natinha explica dispensa da Seleção Brasileira: 'Melhor escolha'Há 6 horas
Vôlei
Fluminense x Praia Clube marca 'Lei do Ex' na Copa SupervôleiHá 7 horas
Vôlei
Praia Clube bate o Fluminense e faz 'final' com Sesc Flamengo na Copa SupervôleiHá 9 horas
Vôlei
Macris não viaja com o Praia Clube e é desfalque na Copa SupervôleiHá 11 horas
Vôlei
Vôlei: confira os lances de Fluminense x Praia Clube pela Copa SupervôleiHá 12 horas
Mais LANCE!