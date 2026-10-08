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Torcida do Botafogo manda recado a Tite após derrota para o Vasco

Alvinegros criticaram o trabalho do treinador após o revés por 2 a 1 no Nilton Santos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 06:40
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Tite, técnico do Botafogo
Tite, técnico do Botafogo (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

A derrota do Botafogo por 2 a 1 para o Vasco, nesta quarta-feira (7), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, aumentou a pressão sobre Tite. Após o clássico, torcedores alvinegros utilizaram as redes sociais para criticar o desempenho da equipe e cobrar uma reação do treinador.

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O Botafogo saiu atrás no primeiro tempo, com gol de Montoro, e viu David ampliar a vantagem vascaína no início da segunda etapa. Alex Telles diminuiu com um golaço de falta, mas o Alvinegro não conseguiu buscar o empate. Tiquinho chegou a balançar as redes, porém o gol foi anulado pelo VAR por impedimento.

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Nas redes sociais, parte da torcida do Botafogo direcionou as críticas ao treinador. O desempenho da equipe e as escolhas de Tite durante o clássico foram alguns dos principais pontos levantados pelos alvinegros.

Veja a repercussão:

➡️ Veja os gols de Botafogo e Vasco

Como foi Botafogo x Vasco?

Vasco sai na frente na primeira etapa

Primeiro tempo movimentado no Nilton Santos, com chances para os dois lados. O Botafogo levou perigo aos 22 minutos, quando Vitinho ficou cara a cara com Léo Jardim, que fez grande defesa. O Vasco respondeu com Cuiabano e Thiago Mendes. O Cruz-Maltino abriu o placar aos 27. Thiago Mendes encontrou Bruno Duarte, que fez bela jogada e deixou o argentino na cara do gol. De primeira, o meia finalizou para marcar.

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O susto veio no fim da etapa. Bruno Duarte sofreu um choque, ficou brevemente desacordado e precisou ser substituído por David.

Segundo tempo movimentado

O segundo tempo começou em ritmo acelerado. Logo aos cinco minutos, após a zaga do Vasco afastar o escanteio cobrado pelo Botafogo, Colidio ficou com a sobra, arrancou em velocidade e serviu David, que ampliou a vantagem vascaína. A partida seguia com um roteiro bem definido: o Botafogo mantinha a posse de bola e buscava pressionar no campo de ataque, enquanto o Vasco apostava nos espaços para acelerar os contra-ataques. Aos 15 minutos, porém, o Botafogo encontrou o caminho para voltar ao jogo. Em uma cobrança de falta perfeita, Alex Telles acertou o ângulo e marcou um golaço, sem dar qualquer chance para Léo Jardim. O gol incendiou o clássico. Pouco depois, o Botafogo chegou a balançar as redes novamente com Tiquinho Soares e empatar a partida, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado por impedimento.

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