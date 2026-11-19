A declaração de Abel Ferreira sobre a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro incomodou diversos torcedores do Palmeiras nesta quarta-feira (18). Após a derrota do Alviverde por 2 a 1, de virada, para o Cruzeiro, o comandante demonstrou não ter mais esperanças em relação às chances de título do Brasileirão, já que o Flamengo conquistou os três pontos nesta rodada.

Com o resultado, o Palmeiras viu o rival carioca abrir seis pontos de vantagem na ponta da tabela. Diante do cenário, Abel Ferreira foi direto ao comentar a situação da equipe na briga pelo troféu e afirmou que o título está entregue.

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— Este título está entregue. Por isso, agora vamos fazer aquilo que for melhor para o Palmeiras (para o futuro do clube na temporada) — declarou o treinador em entrevista coletiva após a partida.

Torcedores do Palmeiras irritados com Abel após derrota

Como foi o confronto

O Palmeiras começou melhor e controlou as ações nos primeiros minutos, apesar dos desfalques e de atuar fora de casa. Com o passar do tempo, porém, o Cruzeiro equilibrou a partida, empurrou a equipe com o apoio da torcida e passou a criar as principais oportunidades. Apesar das investidas dos dois lados, o placar permaneceu zerado até o intervalo.

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No início do segundo tempo, o Palmeiras precisou de apenas 17 segundos para abrir o placar. Lucas Evangelista acertou um ótimo lançamento para Sosa, que completou para o fundo das redes. A vantagem, porém, durou pouco. Em apenas três minutos, o Cruzeiro marcou com Matheus Pereira e Khellven, contra, virou o placar e administrou o resultado até o fim da partida.