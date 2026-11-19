Fala de Abel irrita torcedores do Palmeiras: 'Palhaço'
Com a derrota, Palmeiras vê rival abrir seis pontos de vantagem
A declaração de Abel Ferreira sobre a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro incomodou diversos torcedores do Palmeiras nesta quarta-feira (18). Após a derrota do Alviverde por 2 a 1, de virada, para o Cruzeiro, o comandante demonstrou não ter mais esperanças em relação às chances de título do Brasileirão, já que o Flamengo conquistou os três pontos nesta rodada.
Com o resultado, o Palmeiras viu o rival carioca abrir seis pontos de vantagem na ponta da tabela. Diante do cenário, Abel Ferreira foi direto ao comentar a situação da equipe na briga pelo troféu e afirmou que o título está entregue.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
— Este título está entregue. Por isso, agora vamos fazer aquilo que for melhor para o Palmeiras (para o futuro do clube na temporada) — declarou o treinador em entrevista coletiva após a partida.
Torcedores do Palmeiras irritados com Abel após derrota
Como foi o confronto
O Palmeiras começou melhor e controlou as ações nos primeiros minutos, apesar dos desfalques e de atuar fora de casa. Com o passar do tempo, porém, o Cruzeiro equilibrou a partida, empurrou a equipe com o apoio da torcida e passou a criar as principais oportunidades. Apesar das investidas dos dois lados, o placar permaneceu zerado até o intervalo.
No início do segundo tempo, o Palmeiras precisou de apenas 17 segundos para abrir o placar. Lucas Evangelista acertou um ótimo lançamento para Sosa, que completou para o fundo das redes. A vantagem, porém, durou pouco. Em apenas três minutos, o Cruzeiro marcou com Matheus Pereira e Khellven, contra, virou o placar e administrou o resultado até o fim da partida.
Mais LANCE!
Dublador revela provocação de Neymar em Coritiba x Santos: 'Time pequeno'
Com o triunfo, Peixe assume a 8° posição do Brasileirão
Com jogadores de Flamengo e Liverpool, saiba quais craques jogam GTA 6
Jogo foi lançado nesta quinta-feira (18)
Rodinei e Neymar detonam arbitragem após lance em Luan Peres, do Santos
Com o triunfo, Peixe assume a 8° posição do Brasileirão
Risco de queda do Corinthians despenca e Grêmio liga alerta; veja
Imortal empatou com o Bahia, em casa, por 0 a 0
Fala de Odair Hellmann irrita torcedores do Flamengo: 'Não vi'
Com o triunfo, Rubro-Negro abre boa distância em relação ao rival Palmeiras
Especialista de arbitragem aponta erro em Corinthians x Botafogo
Comentarista apontou falha do VAR em lance de pênalti
Atitude de Pavón repercute em Grêmio x Bahia: 'Deveria'
Grêmio e Bahia ficaram no empate em 0 a 0 na Arena
Fala de Abel Ferreira sobre o Flamengo repercute: 'Não vai'
Técnico do Palmeiras reconheceu vantagem do Flamengo na liderança
Inteligência artificial projeta vencedor em São Paulo x Fluminense
Equipes se enfrentam no Morumbis, em São Paulo
Inteligência artificial crava placar em Vasco x Internacional no Brasileirão
Equipes se enfrentam em São Januário
Torcida do Palmeiras reage à vitória do Flamengo: 'Acabou'
Rubro-Negro venceu o Athletico-PR, abriu cinco pontos de vantagem na liderança e pode confirmar o título diante do Verdão
Filme sobre os Camisas Negras do Vasco estreia nos cinemas nesta quinta-feira
Produção dirigida por Jefferson Mello retrata a conquista do Carioca de 1923 e a resistência do clube à tentativa de exclusão de jogadores negros
Torcida do Botafogo manda recado a Tite após goleada
Glorioso foi superado por 4 a 0 na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro
Atitude de Neymar após vitória do Santos repercute: 'Não aprende'
Camisa 10 discutiu com torcedores do Coritiba após triunfo santista por 1 a 0 no Couto Pereira, pelo Brasileirão
Torcida do Palmeiras manda recado a Abel Ferreira após derrota de virada
O Alviverde perdeu de virada para o Cruzeiro, no Mineirão
Gabigol relembra provocação de jogadores do Coritiba e dispara: 'Acho que vão cair'
Santos vence o Coritiba por 1 a 0 após o camisa 9 do Peixe marcar nos minutos finais
Arbitragem de Flamengo x Athletico-PR vira assunto: 'Vergonha'
Equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
Gol pedido de Neymar em Coritiba x Santos viraliza: 'Inacreditável'
Camisa 10 recebeu passe de Gabigol dentro da área, mas finalizou para fora
Falha de Rossi vira assunto em Flamengo x Athletico-PR: 'Não dá'
Equipes estão se enfrentando nesta quarta-feira (18)